قطر تستضيف كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم حتى عام 2022

Vendredi 20 Decembre 2019



الأناضول

وقع الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الإفريقي اليوم على عقود اتفاقية استضافة الدوحة لبطولة السوبر الإفريقي للنسخ الثلاث المقبلة والمقررة أعوام 2020 و2021 و2022.ووقع الاتفاقية عن الاتحاد القطري رئيسه حمد بن خليفة آل ثاني، وعن الاتحاد الإفريقي رئيسه أحمد أحمد، وذلك في مؤتمر صحفي عقد، الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة. بحسب مراسل الأناضول.وبمقتضي الاتفاقية ستستضيف الدوحة مباراة السوبر الإفريقي المقررة 14 فبراير/شباط المقبل، والتي ستجمع الترجي التونسي بطل دوري الأبطال، والزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية.وتأتي استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي، في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد القطري ونظيره الأفريقي والتي تم توقيعها قبل فترة.وكانت قطر استضافت مطلع العام الحالي كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى، عندما نجح الرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري الأبطال (2-1).