ليبيا.. ارتفاع قتلى قوة حماية سرت إلى 5

Vendredi 20 Decembre 2019
الأناضول - وليد عبد الله
نتيجة قصف لطيران إمارتي، بحسب بيان لقوة حماية سرت
أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد قتلها إلى خمسة، وإصابة أربعة آخرين، جراء استهداف طيران قالت إنه إمارتي داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، لهم جنوب مدينة سرت.
جاء ذلك في بيان لقوة حماية سرت، نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نعت فيه خمسة من عناصرها.
وفي وقت سابق الجمعة، قال الناطق باسم قوة حماية سرت طه حديد، للأناضول، إنه "نتيجة القصف، فقدت القوة اثنان من عناصرها، وأصيب أربعة آخرين".
ونعت غرفة عمليات قوة حماية سرت، كل من: خلف الله فرج امحمد، وبشير صالح أبوسكساكة، وعلي سالم أبوزميت، وعلي عبدالسلام اشتيوي، والطايع هلال الطايع.
وأشارت إلى أنهم قتلوا، الجمعة، إثر قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر.
ولفت البيان، إلى أن أفراد القوة كانوا في دورية مهمتها ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، جنوب سرت (450 كلم شرق طرابلس).
وفي 17ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، في قصف نفذه طيران إماراتي مسيّر غربي سرت.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصيب 3 عناصر تابعين للقوة ذاتها، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير داعم لحفتر، قائد قوات الشرق.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
نتيجة قصف لطيران إمارتي، بحسب بيان لقوة حماية سرت
أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد قتلها إلى خمسة، وإصابة أربعة آخرين، جراء استهداف طيران قالت إنه إمارتي داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، لهم جنوب مدينة سرت.
جاء ذلك في بيان لقوة حماية سرت، نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نعت فيه خمسة من عناصرها.
وفي وقت سابق الجمعة، قال الناطق باسم قوة حماية سرت طه حديد، للأناضول، إنه "نتيجة القصف، فقدت القوة اثنان من عناصرها، وأصيب أربعة آخرين".
ونعت غرفة عمليات قوة حماية سرت، كل من: خلف الله فرج امحمد، وبشير صالح أبوسكساكة، وعلي سالم أبوزميت، وعلي عبدالسلام اشتيوي، والطايع هلال الطايع.
وأشارت إلى أنهم قتلوا، الجمعة، إثر قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر.
ولفت البيان، إلى أن أفراد القوة كانوا في دورية مهمتها ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، جنوب سرت (450 كلم شرق طرابلس).
وفي 17ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، في قصف نفذه طيران إماراتي مسيّر غربي سرت.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصيب 3 عناصر تابعين للقوة ذاتها، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير داعم لحفتر، قائد قوات الشرق.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
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Par:mandhouj (France )
Sur:ليبيا.. ارتفاع قتلى قوة حماية سرت إلى 5