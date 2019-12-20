Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - ينطلق يوم غد تصوير أولى مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اولاد مفيدة الذي يحافظ على أبرز الأسماء التي شاركت في الأجزاء السابقة ويشهد الجزء الخامس انضمام أسماء بارزة في الساحة الفنية وفق بلاغ للشركة المنتجة للمسلسل.
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Par:rio1184 (Tunisia )
Sur:بداية من يوم الغد:انطلاق تصوير اولاد مفيدة