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بداية من يوم الغد:انطلاق تصوير اولاد مفيدة

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - ينطلق يوم غد تصوير أولى مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اولاد مفيدة الذي يحافظ على أبرز الأسماء التي شاركت في الأجزاء السابقة ويشهد الجزء الخامس انضمام أسماء بارزة في الساحة الفنية وفق بلاغ للشركة المنتجة للمسلسل.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194718

Rio1184  (Tunisia)  |Vendredi 20 Decembre 2019 à 15h 00m |           
خبر مهم جدا للأمة



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