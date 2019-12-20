بداية من يوم الغد:انطلاق تصوير اولاد مفيدة

Vendredi 20 Decembre 2019



باب نات

- ينطلق يوم غد تصوير أولى مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اولاد مفيدة الذي يحافظ على أبرز الأسماء التي شاركت في الأجزاء السابقة ويشهد الجزء الخامس انضمام أسماء بارزة في الساحة الفنية وفق بلاغ للشركة المنتجة للمسلسل.