إدانة عربية لافتتاح البرازيل مكتب تجاري في القدس

Jeudi 19 Decembre 2019
الأناضول - القاهرة - أدان اجتماع عربي، الخميس، افتتاح البرازيل مكتبًا تجاريًا في القدس المحتلة.
وجاء الاجتماع بناء على طلب فلسطيني، وتأييد عدد من الدول العربية وبعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية.
وقالت الجامعة العربية، في بيان، صدر عقب اجتماع على مستوى المندوبين، بالقاهرة، إنها تدين وترفض افتتاح البرازيل (الأحد)، مقرا لبعثتها التجارية لدى إسرائيل في القدس.
وافتتحت عدة دول مكاتب تجارية لدى إسرائيل بالقدس، كان آخرها إضافة إلى البرازيل، هندوراس في أيلول/ سبتمبر الماضي، والمجر في مارس/ آذار المنقضي.
بينما تمتنع دول العالم عن نقل أو افتتاح سفارات لها في القدس، باستثناء الولايات المتحدة وغواتيمالا.
وتنتقد الحكومة الفلسطينية والدول العربية والعديد من الدول الإسلامية، بشكل متواصل، افتتاح سفارات أو مكاتب تجارية غربية في القدس وتطالب بالتراجع عن هذه القرارات.
وجاء الاجتماع بناء على طلب فلسطيني، وتأييد عدد من الدول العربية وبعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية.
وقالت الجامعة العربية، في بيان، صدر عقب اجتماع على مستوى المندوبين، بالقاهرة، إنها تدين وترفض افتتاح البرازيل (الأحد)، مقرا لبعثتها التجارية لدى إسرائيل في القدس.
وافتتحت عدة دول مكاتب تجارية لدى إسرائيل بالقدس، كان آخرها إضافة إلى البرازيل، هندوراس في أيلول/ سبتمبر الماضي، والمجر في مارس/ آذار المنقضي.
بينما تمتنع دول العالم عن نقل أو افتتاح سفارات لها في القدس، باستثناء الولايات المتحدة وغواتيمالا.
وتنتقد الحكومة الفلسطينية والدول العربية والعديد من الدول الإسلامية، بشكل متواصل، افتتاح سفارات أو مكاتب تجارية غربية في القدس وتطالب بالتراجع عن هذه القرارات.
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Par:zoulel (Tunisia )
Sur:عبير و حالة الكآبة السياسية