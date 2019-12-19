وزير الشؤون المحلية والبيئة يؤكد على ضرورة حل إشكالية الانجراف البحري بجزيرة قرقنة بصفة موسعة وتشاركية مع المنظمات الدولية

Jeudi 19 Decembre 2019



أكد وزير الشؤون المحلية والبيئية مختار الهمامي، ضرورة حل إشكالية الانجراف البحري التي ما فتئت تهدد جزيرة قرقنة بولاية صفاقس، بصفة موسعة وتشاركية مع المنظمات الدولية وذلك عبر اعداد ملف مشروع مندمج يكون جاهزا خلال شهر جوان القادم لطرحه على الصندوق الأخضر للمناخ.ولانقاذ النباتات المهددة بالانقراض بجزيرة قرقنة، دعا وزير الشؤون المحلية والبيئة أعضاء المجلس البلدي بمناسبة زيارة عمل أداها اليوم الخميس إلى جزيرة قرقنة الى التوجه بطلب إلى بنك الجينات لإعادة زراعة النباتات التي تتميز بها جزيرة قرقنة وتطويرها.وأدى وزير الشؤون المحلية والبيئة رفقة وزير الشؤون الاجتماعية زيارة ميدانية إلى عدة مشاريع معطلة بجزيرة قرقنة منها بالخصوص مشروع ميناء سيدي يوسف ومشروع المصب المراقب للنفايات المنزلية والمشابهة والذي وعد بالتدخل لحل الإشكاليات العقارية التي حالت دون دخوله منذ 9 سنوات حيز الاستغلال وقرر ضخ 100 ألف دينار إضافية لرفع الفضلات بجزيرة قرقنة و100 ألف دينار لتهيئة الكورنيش بالجزيرة.وخلال زيارته لمشروع القاعة الرياضية المغطاة بالجزيرة التي حققت نسبة تقدم أشغالها بحوالي 90 بالمائة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز بصفاقس فتحي الشريف في تصريح إعلامي، قرر وزير الشؤون المحلية والبيئة بالاتفاق مع مجلس الولاية صرف اعتمادات قدرها 300 ألف دينار لاستكمال المشروع.وأثارعدد من أهالي جزيرة قرقنة خلال لقاء جمعهم بوزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون المحلية والبيئة عديد الاشكاليات على غرار المد الأحمر ونفوق الأسماك والملك العمومي البحري وتردي خدمات النقل بالجزيرة فضلا عن الإشكاليات المتعلقة بادماج عملة الحظيرة في شركة التنمية المتعددة الاختصاصات بالجهة .وردا على تشكيات أهالي الجزيرة، أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، السعي إلى جبر أضرار البحارة المتضررين بظاهرة المد الاحمر في القريب العاجل وتكوين لجنة للقيام ببتة علنية لإسناد الرخص المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي البحري.من ناحيته، لفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أنه سيتم بالتنسبق مع الوزارات المعنية إلحاق عمال الحظائر بشركة التنمية متعددة الاختصاصات بجزيرة قرقنة بالوزارات والهياكل التابعة للدولة كل حسب اختصاصه باعتبار شركة التنمية متعددة الاختصاصات معنية ببعث المشاريع وليس بالانتداب والادماج.