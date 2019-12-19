عبير و حالة الكآبة السياسية

Jeudi 19 Decembre 2019
خالد الهرماسي
الجدل القائم في البرلمان على خلفية التسميات الأخيرة في ديوان رئيس المجلس يعتبر أمر عادي جداً و يدخل في صميم دور النواب على ما فيه من تجاذبات سياسية و تسجيل نقاط في شباك كل المتنافسين...
لكن ما تعيشه النائب المحترم عبير موسي هو الأمر الغير عادي و الخاص جداً لهذا واجب على الجميع التوقف عنده و دراسته في العمق لعلنا نجد حلا لهذه الحالة المستعصية و العجيبة إن لم تكن غريبة...
علميا و حسب أهل الإختصاص ما تعيشه عبير موسي هو حالة إكتئاب سياسي حاد قد يتحول إلى جنون من النوع الخطير إذا لم نحسن التعامل مع الحالة و نساعدها على العلاج و الخروج من الأزمة النفسية الحادة جداً...
لهذا يجب علينا جميعاً سياسيين و مجتمع مدني أن نتفهم الحالة و نصبر عليها حتى نساهم بإسم الوطنية في العلاج و بالمجان لأن سبب هذه الأزمة النفسية الحادة و التي سببت حالة الكآبة السياسية عند عبير موسي هي صدمة الديمقراطية و الحرية إذ أن بنت النظام البائد لم تتعود على العيش في أجواء الحرية و الديمقراطية فهي متعودة على برلمان اللون الواحد على طريقة (سيري كاصارونات)
كل العنف الصادر من أعماق عبير موسي هو ليس إلا صرخة ديكتاتورية و فاشية مكبوتة داخلها لم تجد أين تفجرها بسبب غياب الصاعق الذي كان في ثقافتها السياسية يتمثل في الرأي الواحد و الحزب الواحد و الدولة الشمولية...
عبير موسي جسم غريب عن الديمقراطية نتمنى بإسم الوطنية أن تستطيع التأقلم حتى لا يقع رفضها و بالتالي تكون النهاية لها كعضو فاسد لفظه الجسم...
نتمنى بإسم الشراكة في الوطن الشفاء العاجل لعبير من الكآبة السياسية الحادة جداً جداً جداً
الجدل القائم في البرلمان على خلفية التسميات الأخيرة في ديوان رئيس المجلس يعتبر أمر عادي جداً و يدخل في صميم دور النواب على ما فيه من تجاذبات سياسية و تسجيل نقاط في شباك كل المتنافسين...
لكن ما تعيشه النائب المحترم عبير موسي هو الأمر الغير عادي و الخاص جداً لهذا واجب على الجميع التوقف عنده و دراسته في العمق لعلنا نجد حلا لهذه الحالة المستعصية و العجيبة إن لم تكن غريبة...
علميا و حسب أهل الإختصاص ما تعيشه عبير موسي هو حالة إكتئاب سياسي حاد قد يتحول إلى جنون من النوع الخطير إذا لم نحسن التعامل مع الحالة و نساعدها على العلاج و الخروج من الأزمة النفسية الحادة جداً...
لهذا يجب علينا جميعاً سياسيين و مجتمع مدني أن نتفهم الحالة و نصبر عليها حتى نساهم بإسم الوطنية في العلاج و بالمجان لأن سبب هذه الأزمة النفسية الحادة و التي سببت حالة الكآبة السياسية عند عبير موسي هي صدمة الديمقراطية و الحرية إذ أن بنت النظام البائد لم تتعود على العيش في أجواء الحرية و الديمقراطية فهي متعودة على برلمان اللون الواحد على طريقة (سيري كاصارونات)
كل العنف الصادر من أعماق عبير موسي هو ليس إلا صرخة ديكتاتورية و فاشية مكبوتة داخلها لم تجد أين تفجرها بسبب غياب الصاعق الذي كان في ثقافتها السياسية يتمثل في الرأي الواحد و الحزب الواحد و الدولة الشمولية...
عبير موسي جسم غريب عن الديمقراطية نتمنى بإسم الوطنية أن تستطيع التأقلم حتى لا يقع رفضها و بالتالي تكون النهاية لها كعضو فاسد لفظه الجسم...
نتمنى بإسم الشراكة في الوطن الشفاء العاجل لعبير من الكآبة السياسية الحادة جداً جداً جداً
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Par:Azzah (France )
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