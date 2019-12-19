عبير و حالة الكآبة السياسية

Jeudi 19 Decembre 2019



الجدل القائم في البرلمان على خلفية التسميات الأخيرة في ديوان رئيس المجلس يعتبر أمر عادي جداً و يدخل في صميم دور النواب على ما فيه من تجاذبات سياسية و تسجيل نقاط في شباك كل المتنافسين...لكن ما تعيشه النائب المحترم عبير موسي هو الأمر الغير عادي و الخاص جداً لهذا واجب على الجميع التوقف عنده و دراسته في العمق لعلنا نجد حلا لهذه الحالة المستعصية و العجيبة إن لم تكن غريبة...علميا و حسب أهل الإختصاص ما تعيشه عبير موسي هو حالة إكتئاب سياسي حاد قد يتحول إلى جنون من النوع الخطير إذا لم نحسن التعامل مع الحالة و نساعدها على العلاج و الخروج من الأزمة النفسية الحادة جداً...لهذا يجب علينا جميعاً سياسيين و مجتمع مدني أن نتفهم الحالة و نصبر عليها حتى نساهم بإسم الوطنية في العلاج و بالمجان لأن سبب هذه الأزمة النفسية الحادة و التي سببت حالة الكآبة السياسية عند عبير موسي هي صدمة الديمقراطية و الحرية إذ أن بنت النظام البائد لم تتعود على العيش في أجواء الحرية و الديمقراطية فهي متعودة على برلمان اللون الواحد على طريقة (سيري كاصارونات)كل العنف الصادر من أعماق عبير موسي هو ليس إلا صرخة ديكتاتورية و فاشية مكبوتة داخلها لم تجد أين تفجرها بسبب غياب الصاعق الذي كان في ثقافتها السياسية يتمثل في الرأي الواحد و الحزب الواحد و الدولة الشمولية...عبير موسي جسم غريب عن الديمقراطية نتمنى بإسم الوطنية أن تستطيع التأقلم حتى لا يقع رفضها و بالتالي تكون النهاية لها كعضو فاسد لفظه الجسم...نتمنى بإسم الشراكة في الوطن الشفاء العاجل لعبير من الكآبة السياسية الحادة جداً جداً جداً