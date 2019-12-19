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الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
الأناضول - بيروت -

شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا بحكومة نجيب ميقاتي، وحاز على 69 صوتا من أصل 128 في الاستشارات النيابية التي جرت الخميس بقصر بعبدا...



كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفق إعلام محلي.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "الرئيس المكلف بتأليف الحكومة حسان دياب وصل إلى قصر بعبدا ليبلغ بقرار تكليفه".

وأضافت أن استدعاء دياب جاء بعد انتهاء رئيس الجمهورية ميشال عون من الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت الخميس بقصر بعبدا.

ووفق الوكالة، حاز دياب على 69 صوتا، بينما حصل نواف سلام على 13 صوتا، وحليمة قعقور صوت واحد (من أصل 128 صوتا)، فيما امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.

وسبق أن تحدّثت وسائل إعلام محلية، عن اتجاه عدد من الكتل النيابية إلى تكليف دياب، وزير التعليم السابق في حكومة ميقاتي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ استقالة حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويرفض "حزب الله" تشكيل حكومة تكنوقراط، ويدعو إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري، إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.

  
  
     
  

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