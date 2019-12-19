ليبيا.. اجتماع ''استثنائي'' للحكومة بحضور آمري المناطق العسكرية

Jeudi 19 Decembre 2019
الأناضول - طرابلس/ وليد عبد الله -
إعلام محلي تحدث عن أن حكومة الوفاق وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا، فيما لم يصدر تعقيب رسمي فوري على ذلك
أفاد مصدر بحكومة الوفاق الليبية، الخميس، أن مجلس الوزراء يعقد حاليًا "اجتماعًا استثنائيًا"، دون تحديد جدول أعماله.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع يضم آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية.
وفي السياق ذاته، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا.
فيما نقلت "قناة فبراير" (خاصة)، أن حكومة الوفاق قررت "بالإجماع" الموافقة على عرض الدعم الفني والنوعي المقدم من تركيا.
وذكرت القناة نفسها، أن الحكومة وافقت أيضًا على طلب دعم عسكري من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا.
ولم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة، حول ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، حول الموافقة على طلب الدعم العسكري.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
إعلام محلي تحدث عن أن حكومة الوفاق وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا، فيما لم يصدر تعقيب رسمي فوري على ذلك
أفاد مصدر بحكومة الوفاق الليبية، الخميس، أن مجلس الوزراء يعقد حاليًا "اجتماعًا استثنائيًا"، دون تحديد جدول أعماله.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع يضم آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية.
وفي السياق ذاته، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا.
فيما نقلت "قناة فبراير" (خاصة)، أن حكومة الوفاق قررت "بالإجماع" الموافقة على عرض الدعم الفني والنوعي المقدم من تركيا.
وذكرت القناة نفسها، أن الحكومة وافقت أيضًا على طلب دعم عسكري من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا.
ولم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة، حول ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، حول الموافقة على طلب الدعم العسكري.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:48
|12:23
|07:27
|05:54
|
16°
|14°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|14°-10
|20°-11
|20°-15
|18°-14
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 96 404) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 663) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 662) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 341) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 982) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 032) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 188) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 448) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 44 079) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 42 885) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 606) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 979) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 756) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 148) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 301) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 850) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 627) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 295) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
( 36 004) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 894) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: روني الطرابلسي: نسعى الى مضاعفة عدد السياح الهولنديين من 20 الف سنة 2019 الى 40 ألف سائح سنة 2020