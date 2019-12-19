ليبيا.. اجتماع ''استثنائي'' للحكومة بحضور آمري المناطق العسكرية

Jeudi 19 Decembre 2019



الأناضول

أفاد مصدر بحكومة الوفاق الليبية، الخميس، أن مجلس الوزراء يعقد حاليًا "اجتماعًا استثنائيًا"، دون تحديد جدول أعماله.وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع يضم آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية.وفي السياق ذاته، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا.فيما نقلت "قناة فبراير" (خاصة)، أن حكومة الوفاق قررت "بالإجماع" الموافقة على عرض الدعم الفني والنوعي المقدم من تركيا.وذكرت القناة نفسها، أن الحكومة وافقت أيضًا على طلب دعم عسكري من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا.ولم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة، حول ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، حول الموافقة على طلب الدعم العسكري.وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.