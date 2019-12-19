توقيع بروتوكول تركي تونسي لترميم المخطوطات

Jeudi 19 Decembre 2019
الأناضول - وقعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، والمؤسسة التركية للمخطوطات بروتوكول تعاون مع جامعة الزيتونة ومركز الدراسات الإسلاميّة بالقيروان، لصيانة ورقمنة وترميم وأرشفة المخطوطات الموجودة في المركز.
جاء ذلك في مراسم توقيع رسمية أقيمت بمدينة إسطنبول، حضرها وكيل رئيس "تيكا"، سركان قايالار، ورئيس المؤسسة التركية للمخطوطات، البروفسور محي الدين ماجد، ورئيس جامعة زيتونة، البروفيسور هشام قريسة، ومدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، خالد الطرودي، بحسب بيان صادر عن مكتب "تيكا" في تونس.
ويقضى بروتوكول التعاون بتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم ورقمنة وفهرسة المخطوطات، إضافة إلى تبادل مختصين، من خلال تنظيم دورات تدريبية تقنية في تونس أو تركيا .
كما ستوفر "تيكا" التنسيق اللازم للتعاون في مجال المحافظة على المخطوطات الموجودة لدى مركز الدراسات الإسلامية في القيروان، وترميمها ورقمنتها وفهرستها.
وستقدّم "تيكا" أيضاً الدعم اللازم لاقتناء معدات وتجهيزات يتفق خبراء من الطرفين على ضرورتها، مع إمكانية توفير دورات تدريبية، وذلك بمساعدة من المؤسسة التركية للمخطوطات.
جدير بالذكر أن مدينة القيروان التونسية، تضم أكبر موسوعة مخطوطات حول العالم، حيث يتجاوز عددها 50 ألف مخطوطة.
جاء ذلك في مراسم توقيع رسمية أقيمت بمدينة إسطنبول، حضرها وكيل رئيس "تيكا"، سركان قايالار، ورئيس المؤسسة التركية للمخطوطات، البروفسور محي الدين ماجد، ورئيس جامعة زيتونة، البروفيسور هشام قريسة، ومدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، خالد الطرودي، بحسب بيان صادر عن مكتب "تيكا" في تونس.
ويقضى بروتوكول التعاون بتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم ورقمنة وفهرسة المخطوطات، إضافة إلى تبادل مختصين، من خلال تنظيم دورات تدريبية تقنية في تونس أو تركيا .
كما ستوفر "تيكا" التنسيق اللازم للتعاون في مجال المحافظة على المخطوطات الموجودة لدى مركز الدراسات الإسلامية في القيروان، وترميمها ورقمنتها وفهرستها.
وستقدّم "تيكا" أيضاً الدعم اللازم لاقتناء معدات وتجهيزات يتفق خبراء من الطرفين على ضرورتها، مع إمكانية توفير دورات تدريبية، وذلك بمساعدة من المؤسسة التركية للمخطوطات.
جدير بالذكر أن مدينة القيروان التونسية، تضم أكبر موسوعة مخطوطات حول العالم، حيث يتجاوز عددها 50 ألف مخطوطة.
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Par:RESA67 (France )
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