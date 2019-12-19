أردوغان: على العالم الإسلامي إجراء التبادل التجاري بالعملات الوطنية

Jeudi 19 Decembre 2019



الأناضول

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي لاستخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، معربا عن استعداد بلاده للعمل بهذا الخصوص.جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان : "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية " عقدت على هامش قمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة التي تستضيفها العاصمة الماليزية، بين 18-21 ديسمبر/كانون أول الجاري.وقال أردوغان: "أصبح التبادل التجاري بالعملات الوطنية ضرورة ملحة، ونحن على استعداد للعمل مع العالم الإسلامي في هذا الخصوص".وأكد على أهمية التمويل بالقول: "ينبغي علينا وضع التمويل الإسلامي في صدارة أجندتنا".وأشار إلى إمكانية توسيع التعاون القائم بين الجامعات في بلدان العالم الإسلامي.وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال قمة كوالالمبور في ماليزيا، بمشاركة 5 دول، بينها تركيا، وتستمر حتى 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.ويشارك في القمة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، 450 من القادة والمفكرين والمثقّفين من العالم الإسلامي.