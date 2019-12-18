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لبنان: ارتفاع حالات الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
فرانس 24 - ارتفعت حالات الانتحار في لبنان بسبب استفحال الأزمة الاقتصادية والضغوطات التي تسببت بها للكثير من فئات المجتمع. وهذا وسط مخاوف من انتشار الظاهرة.

المزيد في الريبورتاج الفيديو التالي:




  
  
     
  

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