لبنان: ارتفاع حالات الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية

Mercredi 18 Decembre 2019



فرانس 24

- ارتفعت حالات الانتحار في لبنان بسبب استفحال الأزمة الاقتصادية والضغوطات التي تسببت بها للكثير من فئات المجتمع. وهذا وسط مخاوف من انتشار الظاهرة.المزيد في الريبورتاج الفيديو التالي: