مصر.. مصرع 12 شخصًا في حادث مروري بمحافظة المنوفية إثر تصادم سيارتي نقل

Mercredi 18 Decembre 2019
الأناضول - القاهرة - لقى 12 شخصًا مصرعهم، الأربعاء، في حادث مروري على أحد الطرق شمالي مصر، وفق إعلام رسمي.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، أن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخر، إثر "حادث تصادم مروع" على أحد طرق محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال).
وأوضحت الوكالة، أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا، مع سيارة نقل بمدخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وذكرت أنه يجري نقل الضحايا إلى "مستشفى السادات المركزي" (حكومي).
وفي 22 أغسطس / آب 2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2015، بلغ 25 ألفا و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفا و297 إصابة.
وتتكرر حوادث الطرق في مصر لعدة أسباب، أهمها رعونة القيادة، والطقس السيء، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، أن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخر، إثر "حادث تصادم مروع" على أحد طرق محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال).
وأوضحت الوكالة، أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا، مع سيارة نقل بمدخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وذكرت أنه يجري نقل الضحايا إلى "مستشفى السادات المركزي" (حكومي).
وفي 22 أغسطس / آب 2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2015، بلغ 25 ألفا و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفا و297 إصابة.
وتتكرر حوادث الطرق في مصر لعدة أسباب، أهمها رعونة القيادة، والطقس السيء، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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Par:hechmi (Tunisia )
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