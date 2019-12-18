ليبيا.. محاور الاشتباك في معركة طرابلس

Mercredi 18 Decembre 2019



الأناضول

** محاور القتال جنوبي طرابلس

** محاور الاشتباك حول مطار طرابلس القديم

** محاور الاشتباك في ورشفانة

ويعتبر أقرب المحاور إلى وسط طرابلس، وتتركز المعارك به حول معسكر حمزة (15 كلم جنوب طرابلس)، الذي يقع في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، وتسعى قوات حفتر للوصول عبره إلى حي أبو سليم الشعبي.ويقع في منطقة صلاح الدين (15 كلم جنوب طرابلس) بالموازاة مع محور الخلاطات، وتتركز المعارك حول معسكر اليرموك، وتسعى قوات حفتر للسيطرة على منطقة صلاح الدين، للوصول إلى حي الفرناج.منطقة واسعة (20 كلم جنوب طرابلس) تشهد اشتباكات عنيفة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليها للوصول إلى منطقة سوق الجمعة، التي يوجد بها مطار معيتيقة الدولي (الوحيد الناشط في طرابلس).يبعد بنحو 25 كلم جنوبي طرابلس، ويقع جنوب منطقة عين زارة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليه لمنع تطويق وحداتها في عين زارة.ويقع جنوب منطقة تاجوراء باتجاه مدينة القره بوللي (45 كلم شرق طرابلس)، وتهدف قوات حفتر لقطع الطريق أمام الإمدادات العسكرية واللوجستية من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) إلى محاور القتال في العاصمة، كما تحاول قوات الوفاق التقدمن خلاله نحو مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) لقطع الإمدادات عن قات حفتر جنوبي العاصمة.وتسعى قوات حفتر التقدم من المطار القديم (25 كلم جنوب طرابلس) غربا باتجاه حي السواني الاستراتيجي (35 كلم جنوب غرب طرابلس) وتشتبك حاليا مع قوات الوفاق في منطقة الرملة، غرب المطار، والتي حاولت الأخيرة عدة مرات السيطرة عى المطار من هذا المحور.ويقع جنوب غرب المطار القديم، والذي تحاول قوات الوفاق السيطرة عليه، بينما تحاول قوات حفتر التقدم عبره للسيطرة على مدينة الساعدية بمنطقة ورشفانة (40 كلم جنوب طرابلس).ويقع شمال المطار، ومن خلاله حاولت قوات حفتر السيطرة عليه لوقوعه بالقرب من طريق المطار المؤدي إلى وسط العاصمة، ويوجد معسكر النقلية الاستراتيجي في نهاية المحور.تقع إلى الشمال من مدينة العزيزية مركز منطقة ورشفانة، وتسعى قوات حفتر للسيطرة عليها لقطع الطريق بين طرابلس والعزيزية.وتقع المدينة تحت سيطرة قوات الوفاق لكن قوات حفتر تحاول التقدم نحوها من منطقة أولاد تليس شمال شرق العزيزية.أخفقت قوات حفتر في السيطرة عليها لقطع الطريق بين العزيزية ومدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)