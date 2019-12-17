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حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
الأناضول - أصدرت قاضية أمريكية، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 45 يومًا على مسؤول سابق بالحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وحكمت القاضية آمي بيرمان بالسجن 45 يوما، والمراقبة مدة 36 شهرا بحق ريك غيتس، نائب رئيس حملة ترامب السابق، حسب وكالة أسوشيتد برس.


وجاء الحكم بعد أن أقر غيتس بذنب الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) في شهادة أدلى بها أثناء التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.

وقال غيتس قبل الحكم: "أعتذر بشدة عن الأخطاء التي ارتكبتها .. وأود أن أعبر لهذه المحكمة عن تحملي المسؤولية الكاملة عن أفعالي".

وذكرت القاضية الأمريكية أن هذا الحكم يأتي مخففًا على غيتس "بعد أن قدم تعاونًا مكثفًا ساعد الحكومة الأمريكية في إدانة عضوين بالحزب الجمهوري، روجر ستون، وبول مانافورت".

وكان غيتس من بين المتهمين الأوائل في تحقيق روبرت مولر ضد حملة ترامب.

وأقر غيتس بذنبه في فبراير/شباط 2018 عندما اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر "بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي، ومكتب المحقق الخاص، والتآمر على الولايات المتحدة".

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرًا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس ترامب، تعاون سرًا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وأرسل وزير العدل وليام بار، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.

واعتبر ترامب أن التقرير برأ ساحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.

  
  
     
  

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