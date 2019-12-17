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مدرب الهلال السعودي حزين لضياع حلم التأهل لنهائي المونديال

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
الأناضول - أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن حزنه لفشل الفريق في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.

وخسر الهلال من فلامينغو البرازيلي بهدف لثلاثة أهداف في المربع الذهبي للبطولة العالمية.


وفي تصريح تليفزيوني، الثلاثاء، قال لوشيسكو "قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، ولم يستطع الفريق البرازيلي التسديد على مرمانا طوال ذلك الشوط".

وأضاف "هناك بعض التفاصيل البسيطة التي رحجت كفة فلامينغو، أهمها فاعلية لاعبيه أمام المرمى".

واختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول، "أمامنا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وسنحاول الحصول على الميدالية البرونزية".

وكان الهلال يأمل في أن يكون أول فريق سعودي يتأهل إلى المباراة النهائية للمونديال العالمي، وأول بطل من القارة الآسيوية أيضًاز

  
  
     
  

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