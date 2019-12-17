فلامينغو البرازيلي يطيح بالهلال السعودي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

Mardi 17 Decembre 2019



الأناضول

- أطاح فريق فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء، بنادي الهلال السعودي وتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.وتغلب فلامينغو على نظيره الهلال بثلاثة أهداف لهدف في المربع الذهبي للبطولة العالمية.بذلك، ينتظر فلامينغو في النهائي الفائز من لقاء غد الأربعاء بين فريقي ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.فيما ينتظر الهلال الخاسر من اللقاء الثاني بالمربع الذهبي غدًا لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 19 لينجح سالم الدوسري في منح الهلال التقدم.بعدها حاول لاعبو فلامينغو إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال.ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49 أدرك فلامينغو التعادل عن طريق الأوروغوياني جيورجيان دي اراسكايتا.وأضاف برونو هينريكي الهدف الثاني لفلامينغو في الدقيقة 78 لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.بعدها بحث لاعبو الهلال عن التعادل، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي الدقيقة 82 جاء الهدف الثالث لفلامينغو بالنيران الصديقة عبر علي هادي آل بليهي بالخطأ في مرماه.وبعدها بدقيقتين، تم طرد لاعب بيرو اندري كاريلو، ليلعب الهلال الدقائق المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين.وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج فلامينغو فائزًا باللقاء.