معين الشعباني: نستحق الفوز بخامس المونديال

Mardi 17 Decembre 2019
الأناضول - قال معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، إن فريقه يستحق الفوز بالمركز الخامس لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.
وانتزع الترجي المركز الخامس بعد الفوز الكبير على السد القطري بستة أهداف لهدفين.
وفي تصريح تليفزيوني، الثلاثاء، أكد الشعباني "نستحق الفوز باللقاء، كما أن طرد عبد الكريم حسن لاعب السد ساندنا كثيرًا في فرض سيطرتنا على اللقاء".
وأضاف "المساندة الجماهيرية كانت خير حافز لنا في التألق خلال شوطي المباراة، ويكفينا أننا قمنا برد الجميل لهم بتحقيق الفوز الكبير".
وأوضح "المباراة جاءت مليئة بالأهدف، كما أن لاعبينا ظهروا بشكل متميز خاصة وأننا نجحنا في علاج اللاعبين نفسيًا بعد الهزيمة من الهلال السعودي في مباراة الدور الثاني للبطولة".
واختتم الشعباني تصريحاته بالقول "مونديال الأندية أكسبنا التفاهم والتجانس بين اللاعبين وبعضهم البعض".
وانتزع الترجي المركز الخامس بعد الفوز الكبير على السد القطري بستة أهداف لهدفين.
وفي تصريح تليفزيوني، الثلاثاء، أكد الشعباني "نستحق الفوز باللقاء، كما أن طرد عبد الكريم حسن لاعب السد ساندنا كثيرًا في فرض سيطرتنا على اللقاء".
وأضاف "المساندة الجماهيرية كانت خير حافز لنا في التألق خلال شوطي المباراة، ويكفينا أننا قمنا برد الجميل لهم بتحقيق الفوز الكبير".
وأوضح "المباراة جاءت مليئة بالأهدف، كما أن لاعبينا ظهروا بشكل متميز خاصة وأننا نجحنا في علاج اللاعبين نفسيًا بعد الهزيمة من الهلال السعودي في مباراة الدور الثاني للبطولة".
واختتم الشعباني تصريحاته بالقول "مونديال الأندية أكسبنا التفاهم والتجانس بين اللاعبين وبعضهم البعض".
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Par:Nouri (Switzerland )
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