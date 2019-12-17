ليبيا.. قتيل بقصف إماراتي على قوة تابعة للحكومة غربي سرت

Mardi 17 Decembre 2019
الأناضول - أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، الثلاثاء، مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، في قصف نفذه طيران إماراتي مسيّر غربي مدينة سرت الساحلية.
وذكرت "قوة حماية وتأمين سرت"، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن "شهيدًا وثلاثة جرحى سقطوا نتيجة قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر، خلال استهدافه قبل قليل دورية تابعة للقوة".
ومطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أصيب 3 عناصر تابعين للقوة ذاتها، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير داعم لحفتر، قائد قوات الشرق.
وفي بيان صدر في حينه، ذكرت القوة أن القصف استهدف تمركزات قوة حماية وتأمين سرت المكلفة من قبل حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، أعلن حفتر كعادته بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون إحداث أي جديد على الأرض.
وذكرت "قوة حماية وتأمين سرت"، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن "شهيدًا وثلاثة جرحى سقطوا نتيجة قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر، خلال استهدافه قبل قليل دورية تابعة للقوة".
ومطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أصيب 3 عناصر تابعين للقوة ذاتها، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير داعم لحفتر، قائد قوات الشرق.
وفي بيان صدر في حينه، ذكرت القوة أن القصف استهدف تمركزات قوة حماية وتأمين سرت المكلفة من قبل حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، أعلن حفتر كعادته بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون إحداث أي جديد على الأرض.
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