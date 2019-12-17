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17 ديسمبر: الإرتيكاريا المزمنة للأزلام و سِقط الإعلام

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
بقلم / منجي باكير

برغم تقادم العهد فإنّ هذه الذكرى المجيدة كما لها الوقع الطيب على عموم الشعب لما تحمله من رمزية انتصار على الدكتاتورية المقبورة فهي ايضا لا تزال تشكل رعبا و حساسية مفرطة لكثير من ازلام النظام السابق و ايتام الإعلام الفاسد ...


تماما كما التهيج الموسمي لدى المصابين بالحساسية ، هم يصابون بإرتيكاريا شهر الثورة ، يبدأ - المرض - بحكاك ثم يتطور إلى هذيان و يصل حال بعضهم إلى خروج حمى الإصابة على وجهه و تبرز اوداجه و تفسد ملافظه و لا يستطيع التحكم في حقده الدفين ليدخل مرحلة الهراء و الهرطقة ...

اولئك الذين اقتلعت الثورة يوما ما ( صفايحهم ) و قطعت عنهم ( السبالة ) و عرّت عوراتهم ثم مرمدت بريستيجهم و أطاحت بغرورهم و سلطتهم يوم أطاح الثوار بزعيمهم الذي علمهم و فوضهم و سخّرهم ...

أولئك الذين لم ولن يتركوا سبيلا من سُبل الثورة المضادة الا و سلكوها ودفعوا لها مالهم و حالهم ليذهب ما دفعوا سُدى و ينقلب عندهم في كل محاولة حسرة و ندامة ، أولئك الذين كل مرة تزاداد خيباتهم لكل ما يدبرون بليل و تزداد اوجاعهم بعد كل فشل آخر ينضاف إلى رصيدهم في الفشل المزمن ،،، أولئك الأزلام و الأيتام الذين لم يتركوا مددا خارجيا و لا داخليا ، و لم يتركوا ( دبارة ) إلا فعلوها و لم يتركوا حتى ( الكتّابة و العزّامة) ليطيحوا ببناء الثورة لكنهم في كل كرّة يكون ناتج افعالهم البوار و الخسارة أمام صمود ايقونات الأحرار و تمسك الشعب ( على ضنكه ) بمسار ثورته ....

كل عام و الوطن العزيز بخير ، و تونس بعد الثورة خير مهما نعق الناعقون ...!

  
  
     
  

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