مجدي تراوي: سنكافح لانتزاع خامس المونديال

Lundi 16 Decembre 2019



الأناضول

- قال مجدي تراوي المدرب المساعد لفريق الترجي الرياضي التونسي إن فريقه سيكافح في لقاء غد الثلاثاء أمام السد القطري لانتزاع المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، أكد تراوي "عقدة الأندية العربية والآسيوية ليست قاصرة على الترجي، وإنما تعاني منها فرق القارة الإفريقية نظرًا لفارق الإمكانيات بين الجانبين".وأضاف "رغم ذلك سنكافح وسنحاول تحقيق الفوز على السد لانتزاع المركز الخامس في مونديال الأندية".وأوضح تراوي "نحن على دراية كاملة بأن السد يضم ضمن صفوفه لاعبين متميزين، وبالتأكيد كنا نتمنى التأهل لنصف النهائي لكن لم يحالفنا التوفيق في لقاء الهلال السعودي".وتابع المدرب المساعد للترجي تصريحاته بالقول "لدينا ثلاثة لاعبين فقط خاضوا معنا بطولة العام الماضي، لذا فإن النسخة الحالية من المؤكد أنها أكسبت مجموعة أخرى من اللاعبين لخبرة التعامل مع البطولات الكبرى".واختتم تراوي تصريحاته بالقول "الجميع داخل الترجي لديهم رغبة وإصرار في تقديم مباراة قوية أمام السد والفوز بالمركز الخامس".وستكون مواجهة الغد هي الثانية بين الفريقين، حيث سبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض في مونديال الأندية عام 2011 وحقق وقتها السد الفوز بهدفين لهدف.