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أسعار النفط تتراجع قليلا مع بقائها قرب أعلى مستوى في 3 شهور

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مع بقائها قرب أعلى مستوياتها في 3 شهور، مع قرب توقيع اتفاق أولي ينهي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حكومة بلاده وافقت على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل مع الصين.


والأحد، أعلنت الصين تعليق الرسوم الجمركية الإضافية، المزمع تطبيقها بنسبة 5 بالمئة و10 بالمئة على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الساعة (07:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.20 بالمئة أو 14 سنتا إلى 65.08 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.23 بالمئة أو 14 سنتا إلى 59.84 دولارا للبرميل.

والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط 19 مليون برميل يوميا، بينما الصين أكبر مستورد عالمي للخام بمتوسط 13.2 مليون برميل يوميا.

  
  
     
  

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