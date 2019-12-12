السعودية: حريق بسجن الملز بالرياض ينتهي بوفاة 3 وإصابة 21

Jeudi 12 Decembre 2019
وكالات - أعلنت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7 بالإدارة العامة لسجن الملز بعد تعرضه لحريق.
وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث أسفرت الواقعة عن وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.
وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث أسفرت الواقعة عن وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.
En continu
- Hier 21:49 رجة أرضية بتاجروين من ولاية الكاف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:05
|14:46
|12:20
|07:22
|05:49
|
17°
|16°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|16°-12
|17°-12
|18°-14
|19°-12
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
(118 709) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 556) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 990) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 647) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 587) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 589) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 580) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 982) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 225) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 50 149) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 142) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 971) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 058) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 296) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 480) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 448) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 982) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 852) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 745) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 356) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: كرونيكيرات ،،، الدّمَار الإعلامي والسقوط الاخلاقي ...