السعودية: حريق بسجن الملز بالرياض ينتهي بوفاة 3 وإصابة 21

Jeudi 12 Decembre 2019



وكالات

- أعلنت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح 7 بالإدارة العامة لسجن الملز بعد تعرضه لحريق.وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث أسفرت الواقعة عن وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.