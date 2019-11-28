قدم: أياكس الهولندي يتصدر مجموعته بأبطال أوروبا

Jeudi 28 Novembre 2019



الأناضول

- ارتقى فريق أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وتغلب أياكس على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.أحرز هدفي أياكس أمستردام، المغربي حكيم زيياش وكوينسي بروميس في الدقيقتين 2 و59.وفي وقت سابق الأربعاء بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل فالنسيا الإسباني مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين لكل منهما.بهذه النتيجة، ارتقى أياكس أمستردام للصدارة برصيد 10 نقاط، وفالنسيا الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي، وليل الرابع والأخير بنقطة واحدة.