برشلونة يهزم دورتموند ويتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

Jeudi 28 Novembre 2019
الأناضول - تأهل فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، إلى الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن حجز أحد بطاقتي التأهل من المجموعة السادسة.
وتغلب برشلونة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.
أحرز ثلاثية برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقائق 29 و33 و67.
فيما جاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق الإنجليزي غادون سانشو في الدقيقة 77.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب انتر ميلان الإيطالي على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثة أهداف لهدف.
أحرز ثلاثية انتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (هدفين) في الدقيقتين 19 و88، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 81.
فيما جاء هدف سلافيا براغ الوحيد عن طريق توماس سوسيك من ضربة جزاء في الدقيقة 37.
بهذه النتيجة، ضمن برشلونة التأهل لثمن النهائي، ويتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، وانتر ميلان الثاني بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن دورتموند، وسلافيا براغ الرابع والأخير برصيد نقطتين.
وتغلب برشلونة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.
أحرز ثلاثية برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقائق 29 و33 و67.
فيما جاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق الإنجليزي غادون سانشو في الدقيقة 77.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب انتر ميلان الإيطالي على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثة أهداف لهدف.
أحرز ثلاثية انتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (هدفين) في الدقيقتين 19 و88، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 81.
فيما جاء هدف سلافيا براغ الوحيد عن طريق توماس سوسيك من ضربة جزاء في الدقيقة 37.
بهذه النتيجة، ضمن برشلونة التأهل لثمن النهائي، ويتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، وانتر ميلان الثاني بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن دورتموند، وسلافيا براغ الرابع والأخير برصيد نقطتين.
En continu
- Hier 22:17 ألبانيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا
- Hier 20:50 حملة أمنية كبرى في الوردانين
- Hier 19:48 وزير الداخلية يستقبل النائب راشد الخياري
- Hier 16:29 حكومة ثورية أم حكومة صورية..
- Hier 14:01 نحن الزارعون وهم يحصدون
- Hier 12:25 مبروك كرشيد: كل أزمات تونس وراءها الغنّوشي
- Hier 10:37 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:10
|05:39
|
14°
|21°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-13
|22°-12
|20°-13
|22°-12
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 301) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 872) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 641) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 88 983) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 483) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 138) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 470) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 006) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 110) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 921) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 322) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 224) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 920) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 247) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 053) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 621) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 601) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 284) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 44 879) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 44 377) منسقة زيارة وفد شبابي لإسرائيل تك
Par:fathi (Tunisia )
Sur: بعد شكاية بية الزردي، النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بكلاي بي بي دجي