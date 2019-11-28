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برشلونة يهزم دورتموند ويتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
الأناضول - تأهل فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، إلى الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن حجز أحد بطاقتي التأهل من المجموعة السادسة.

وتغلب برشلونة على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.



أحرز ثلاثية برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقائق 29 و33 و67.

فيما جاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق الإنجليزي غادون سانشو في الدقيقة 77.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب انتر ميلان الإيطالي على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثة أهداف لهدف.

أحرز ثلاثية انتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (هدفين) في الدقيقتين 19 و88، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 81.

فيما جاء هدف سلافيا براغ الوحيد عن طريق توماس سوسيك من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة، ضمن برشلونة التأهل لثمن النهائي، ويتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، وانتر ميلان الثاني بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن دورتموند، وسلافيا براغ الرابع والأخير برصيد نقطتين.



  
  
     
  
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