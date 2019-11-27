Mercredi 27 Novembre 2019
خالد الهرماسي
الإرتباك الإنفعال و الهستيريا التي أصبحت تسيطر على أجواء البطحة لها ما يبررها ألا وهو الخوف و قرب سقوط الخطوط الحمراء و إزالة الأسلاك الشائكة الوهمية حول أسوار البطحة و وصول المحاسبة إلى قيادات نقابية كان الإتحاد يعتقد أن لهم حماية و حصانة...
مما حتم على الأمين العام نور الدين الطبوبي شخصيا الخروج و التهديد و سن السكاكين و الوعيد بشن الحرب على الجميع في إطار توري نعري بعد شعور قراصنة البطحاء أن (الدڨ وصل إلى الدربالة)...
اللغة و الألفاظ التي يستعملها كثيراً أمين عام الأتحاد تؤكد أن هؤلاء لا علاقة لهم بالعمل النقابي المدستر و القانوني بل هم مجموعات أقرب إلى الباندية و القراصنة من أي عمل نقابي...
قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل تعتبر نفسها دولة داخل الدولة و هي فوق المحاسبة و القانون و المؤسسات...
اليوم مع قرب سقوط هذه النظرية و وصول اللطخة إلى البطحاء خيم الرعب و الإرتباك على وجوه قيادة الإتحاد مما إنعكس على سلوك الأمين العام الذي أصبح يخاطب الدولة و الرأي العام بلغة علي شورب...
الآن بات واضحا لماذا كان الإتحاد المساند الرسمي للحقبة النوفمبرية حتى أن البطحاء أصبحت شعبة تجمعية و لماذا كذلك ساند الثورة المضادة طيلة عشر سنوات ولماذا دعم عبد الكريم الزبيدي و قلب تونس و نبيل القروي في الإنتخابات الأخيرة؟؟؟
الإجابة واضحة لا تستحق ذكاء خارق جماعة البطحاء كانوا يبحثون عن حصانة دائمة و حماية من المحاسبة في إطار صفقة القرن الفساد مقابل قرطاج و القصبة...
وصول قيس سعيد قصر قرطاج كابوس مزعج جداً على جماعة البطحاء أينما كانوا و ...
عاشت عاشت تونس أكبر قوة في البلاد...
الإرتباك الإنفعال و الهستيريا التي أصبحت تسيطر على أجواء البطحة لها ما يبررها ألا وهو الخوف و قرب سقوط الخطوط الحمراء و إزالة الأسلاك الشائكة الوهمية حول أسوار البطحة و وصول المحاسبة إلى قيادات نقابية كان الإتحاد يعتقد أن لهم حماية و حصانة...
مما حتم على الأمين العام نور الدين الطبوبي شخصيا الخروج و التهديد و سن السكاكين و الوعيد بشن الحرب على الجميع في إطار توري نعري بعد شعور قراصنة البطحاء أن (الدڨ وصل إلى الدربالة)...
اللغة و الألفاظ التي يستعملها كثيراً أمين عام الأتحاد تؤكد أن هؤلاء لا علاقة لهم بالعمل النقابي المدستر و القانوني بل هم مجموعات أقرب إلى الباندية و القراصنة من أي عمل نقابي...
قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل تعتبر نفسها دولة داخل الدولة و هي فوق المحاسبة و القانون و المؤسسات...
اليوم مع قرب سقوط هذه النظرية و وصول اللطخة إلى البطحاء خيم الرعب و الإرتباك على وجوه قيادة الإتحاد مما إنعكس على سلوك الأمين العام الذي أصبح يخاطب الدولة و الرأي العام بلغة علي شورب...
الآن بات واضحا لماذا كان الإتحاد المساند الرسمي للحقبة النوفمبرية حتى أن البطحاء أصبحت شعبة تجمعية و لماذا كذلك ساند الثورة المضادة طيلة عشر سنوات ولماذا دعم عبد الكريم الزبيدي و قلب تونس و نبيل القروي في الإنتخابات الأخيرة؟؟؟
الإجابة واضحة لا تستحق ذكاء خارق جماعة البطحاء كانوا يبحثون عن حصانة دائمة و حماية من المحاسبة في إطار صفقة القرن الفساد مقابل قرطاج و القصبة...
وصول قيس سعيد قصر قرطاج كابوس مزعج جداً على جماعة البطحاء أينما كانوا و ...
عاشت عاشت تونس أكبر قوة في البلاد...
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:توري نعري...