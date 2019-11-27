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لبنان: عون سيكلف رئيسا جديدا للحكومة الخميس بعد رفض الحريري

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
فرانس 24 - قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني الثلاثاء إن الرئيس ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع النواب لتكليف رئيس الحكومة الجديدة الخميس.

وأتى ذلك بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".


وقال الحريري في بيان "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ’ليس أنا بل أحد آخر‘ لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

وأضاف "كلي أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".

وكان لبنان قد شهد توترا ليل الإثنين الثلاثاء، عقب اعتداء عدد من أنصار حزب الله وحركة أمل على تجمعات للمحتجين، الذين أعلنوا تصميمهم على مواصلة حراكهم المستمر منذ أربعين يوما.

فرانس24/ رويترز

  
  
     
  
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