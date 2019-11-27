سان جيرمان الفرنسي يحرم ريال مدريد من الثأر في أبطال أوروبا

Mercredi 27 Novembre 2019



الأناضول

- فشل فريق ريال مدريد الإسباني ، الثلاثاء، في الثأر من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من النسخة الحالية للبطولة قد انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة.واكتفى غلاطة سراي التركي بالتعادل في وقت سابق اليوم مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.بذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، وجاء كلوب بروج ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن غلاطة سراي.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تدخل مرحلة جس النبض حيث تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم.وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من إحراز هدف التقدم للريال في الدقيقة 17 ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث سان جيرمان عن التعادل، إلا أن بنزيما أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 79.ومع حلول الدقيقة 81 نجح كيليان مبابي في تقليص النتيجة بتسجيله للهدف الأول لسان جيرمان.وبعدها بدقيقتين، نجح الإسباني بابلو سارابيا في إدراك التعادل ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.يذكر أن فريقا باريس سان جيرمان وريال مدريد انتزعا بطاقة العبور لثمن النهائي عن المجموعة الأولى قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات.