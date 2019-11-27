انطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات من أمريكا الجنوبية

Mercredi 27 Novembre 2019
الأناضول - القاهرة - أعلنت مصر، إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات من قاعدة بأمريكا الجنوبية، بعد تأجيله لمرتين لأسباب فنية وسوء الطقس.
وأفاد بيان مجلس الوزراء المصري، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن "القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1" انطلق بنجاح".
ووفق إعلام محلي، تم الإطلاق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بـ"واسطة شركة فرنسية على صاروخ من قاعدة الإطلاق في أمريكا الجنوبية".
وشهد إطلاق القمر الصناعي المصري، الأول للاتصالات، تأجيلين أحدهما الجمعة، بسبب أسباب فنية، وآخر الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل الاستقرار على موعد الثلاثاء، الذي شهد الانطلاق، وفق المصدر ذاته.
وقالت غادة عامر، المستشار الفني بوكالة الفضاء المصرية (رسمية)، لإعلام محلي، إن ما حدث من تأجيل عملية الإطلاق "أمر طبيعي جدًا"، ويحدث في أي دولة وليس حادثة مختصة بمصر فقط.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عاما بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
ويفترض بعد الإطلاق أن تتولى مصر عملية الإدارة والتحكم فى القمر، ولتدخل مصر بعده عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.
وأفاد بيان مجلس الوزراء المصري، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن "القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1" انطلق بنجاح".
ووفق إعلام محلي، تم الإطلاق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بـ"واسطة شركة فرنسية على صاروخ من قاعدة الإطلاق في أمريكا الجنوبية".
وشهد إطلاق القمر الصناعي المصري، الأول للاتصالات، تأجيلين أحدهما الجمعة، بسبب أسباب فنية، وآخر الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل الاستقرار على موعد الثلاثاء، الذي شهد الانطلاق، وفق المصدر ذاته.
وقالت غادة عامر، المستشار الفني بوكالة الفضاء المصرية (رسمية)، لإعلام محلي، إن ما حدث من تأجيل عملية الإطلاق "أمر طبيعي جدًا"، ويحدث في أي دولة وليس حادثة مختصة بمصر فقط.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عاما بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
ويفترض بعد الإطلاق أن تتولى مصر عملية الإدارة والتحكم فى القمر، ولتدخل مصر بعده عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.
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