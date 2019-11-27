Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  

إسرائيل تقصف موقعا يتبع لـ''حماس'' في غزة

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
الأناضول - غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر - قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، "موقعا عسكرياً" يتبع لحركة "حماس"، في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية شنت ست غارات متتالية، على موقع يُطلق عليه محليا اسم "القادسية"، ويتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.


ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي، تعقيب فوري حول الغارات؛ لكنه سبق وأن أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن رصده صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، نحو إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة بموقع "تويتر": "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وأشار إلى "أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة واحدة"، بينما لم يتطرق إلى القذيفة الأخرى.

وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي، على أي قذائف تطلق من غزة، بقصف مواقع تتبع لحركة حماس، كونها "تسيطر على القطاع، وتتحمل مسؤولية كل ما يجري فيه"، حسب بيانات الجيش.

  
  
     
  
festival-46c35f7c38485130a1e8c800b9c4066e-2019-11-27 06:40:19






0 de 0 commentaires pour l'article 193377



En continu

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 | 30 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:38
21° % 87 :الرطــوبة
تونــس 10°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-1021°-1322°-1220°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    18945,2

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14761 DT        1$ =2,85802 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   164,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574835171|193377 196|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires