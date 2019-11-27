إسرائيل تقصف موقعا يتبع لـ''حماس'' في غزة

Mercredi 27 Novembre 2019



الأناضول

- غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر - قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، "موقعا عسكرياً" يتبع لحركة "حماس"، في قطاع غزة.وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية شنت ست غارات متتالية، على موقع يُطلق عليه محليا اسم "القادسية"، ويتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي، تعقيب فوري حول الغارات؛ لكنه سبق وأن أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن رصده صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، نحو إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة بموقع "تويتر": "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".وأشار إلى "أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة واحدة"، بينما لم يتطرق إلى القذيفة الأخرى.وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي، على أي قذائف تطلق من غزة، بقصف مواقع تتبع لحركة حماس، كونها "تسيطر على القطاع، وتتحمل مسؤولية كل ما يجري فيه"، حسب بيانات الجيش.