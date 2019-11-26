بومبيو يدعو مصر لاحترام حرية الصحافة

Mardi 26 Novembre 2019



الأناضول

- دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إمريكية، تطرق فيه أيضا للحديث عن الاحتجاجات في إيران ومعسكرات الاعتقال في الصين، وتوقيف صحفيين بمصر.وقال بومبيو: "ندعو الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة، ولإطلاق سراح صحفيين احتجزوا"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.ومؤخرا، قالت تقارير حقوقية محلية ودولية، إن هناك عمليات توقيف في مصر طالت صحفيين، أحدثهم 4 من الموقع الإخباري الإلكتروني "مدى مصر"، والذين أطلق سراحهم الأحد.وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع الكبير في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها، وتعتبرها "أكاذيب"، في وقت تقول بيانات حقوقية إن هناك عشرات من الصحفيين والمعارضين حبسوا احتياطيا على خلفية نشر أخبار كاذبة.