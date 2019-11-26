بثنائية.. العراق تعبر قطر في افتتاحية ''خليجي 24''

Mardi 26 Novembre 2019
الأناضول - استهل المنتخب العراقي، الثلاثاء، مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بانتصار ثمين.
وتغلب المنتخب العراقي على نظيره القطري المستضيف بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.
بذلك، انتزع المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة الخليجية.
وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره اليمني.
فاجأ المنتخب العراقي نظيره القطري بتسجيله لهدفين عن طريق محمد قاسم ماجد في الدقيقتين 18 و27.
وحاول لاعبو "العنابي" تقليص النتيجة محاولين استغلال التواجد الجماهيري الغفير إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج المنتخب العراقي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، بعدما قلص المنتخب القطري النتيجة في الدقيقة 49 عبر عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله.
وبذل لاعبو قطر قصارى جهدهم لتسجيل التعادل إلا أن جميع المحاولات لم تتكلل بالنجاح ليخرج المنتخب العراقي فائزًا باللقاء.
وتغلب المنتخب العراقي على نظيره القطري المستضيف بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.
بذلك، انتزع المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة الخليجية.
وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره اليمني.
فاجأ المنتخب العراقي نظيره القطري بتسجيله لهدفين عن طريق محمد قاسم ماجد في الدقيقتين 18 و27.
وحاول لاعبو "العنابي" تقليص النتيجة محاولين استغلال التواجد الجماهيري الغفير إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج المنتخب العراقي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، بعدما قلص المنتخب القطري النتيجة في الدقيقة 49 عبر عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله.
وبذل لاعبو قطر قصارى جهدهم لتسجيل التعادل إلا أن جميع المحاولات لم تتكلل بالنجاح ليخرج المنتخب العراقي فائزًا باللقاء.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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