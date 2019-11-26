دولة الفساد، باقية و تتمدد..

Mardi 26 Novembre 2019



منذ أيام لما إشتد القصف تجاه بطحاء محمد علي، أعلن الأمين العام للمنظمة الشغيلة خلال ندوة صحفية نظمها قسم التشريع العام صلب الإتحاد ، أنه ضد الفساد، و أن أي شخص لديه ملف فساد ضد أحد النقابيبن فليذهب للقضاء، و أنه لن يغطي على أي نقابي و لا احد "فوق راسو ريشة" و إن الفاسدين لا يلزمون الاتحاد!!! ثم أردف الأمين العام المساعد سمير الشفي في إحدى القنوات التلفزية، أن قيادات الاتحاد ليس لديها ما تخفيه و أي شخص في الاتحاد تتعلق به شبهات فساد سيكون محل تتبع، و أن المطلوب هو حرب شاملة ضد الفساد و الفاسدين..نحن لا نتهم قيادات الإتحاد و لا أي شخص، و لكننا نتمنى أن يرفع الاتحاد يده فعليا على من تعلقت بهم تهم فساد، و ألاّ يدافع عن نقابيين طبقا لمبدأ أنصر أخاك النقابي ظالما أو مظلومًا ،هنا تتضح الصورة اكثر، ان قيادات الاتحاد رغم تناسق الخطاب، قد أعلنت طهوريتها، و تبرأت ممن هم فاسدون في الاتحاد، مركزيا و جهويا و محليا، يبقى فقط وضع الخطاب موضع التنفيذ، و التعديل في ذلك..ثانيا لا أعتقد أن قيادات الاتحاد غير مسلحة، توقيا لغدر الزمن، بملفات ثقيلة ضد شخصيات و قيادات و وزراء و لوبيات و غيرهم، حتى إن السيد نورالدين الطبوبي أعلن اليوم ان لديه ملفات و انه سيعري الكل.. دون الإفصاح عن أي أحدأو أي كيان، أو أي قطاع..نحن نقول الاتي :أولا ليس هناك وقت مناسب لمحاربة الآفات و الفساد أحد الآفات و أخطرها، فكلما عجّلنا بمعالجة الظاهرة، كلما سهل التخلص منها..ثانيا، لماذا لم يقدم السيد نور الدين الطبوبي الملفات التي لديه إلى القضاء،؟؟ ماذا ينتظر ليفعل؟؟كان قد تحدى سعيد العايدي يوما قائلا له "إذا كانت لديك الجرأة، فاطرح كل ملفات الفساد" كان ذلك على هامش الهيئة الإدارية لقطاع الصحة منذ ثلاث سنوات، و اليوم بنفس الرغبة و نفس الارادة في محاربة الفساد، نرجو أن يكون السيد الأمين العام متناسق مع ما يؤمن به و يقدم الملفات التي لديه للجهات المختصةثالثا، ألا يمكن للنيابة العمومية أن تثير الدعوى، أو القطب القضائي أو أي جهة قضائية ذات علاقة أن تستدعي السيد نور الدين الطبوبي، و مساءلته عن تلك الملفات، و من قبله عبيد البريكي الذي قال أن لديه ملفات، و غيرهم كثير، ألا يمكن في اِنتظار اِستصدار قانون يلزم كل من يدعي أن لديه ملف فساد، التبليغ عنه، و وضع النفس تحت تصرف العدالة، من أجل محاربة الفساد، فالكل يدعي أنه يحارب الفساد و الكل يدعي أن لديه ملفات فساد و لا شيء تحقق في محاربة الفساد، بل على العكس كلما ظهر ملف فساد جرّ وراءه ملفات عديدة و رؤوس كبيرة و لوبيات قوية..كل الحرائق التي أُشعلت في الموانئ، كان الغ ض منها إتلاف الأدلة، حتى الحرائق، الزراعية، و حرق المحاصيل، و المبيتات، كان بفعل فاعل من أجل التعتيم على المفسدين، و لازال الفساد يفعل فعله في مفاصل الدولة، طالما ليست هناك ثقافة مقاومة الفساد، و ثقافة التبليغ عنه، مازال يلزمنا الكثير من الوقت و الجهد من أجل تخفيف مخاطر الإرهاب الإداري و المالي في جميع القطاعات و النشاطات...