Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Mashgoul  

أليس في الاقتطاع من أجور الموظفين خيانة للأمانة يا حكومة ...؟؟ !!

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
بقلم:محمد كمال السخيري*

في الوقت الذي تسعى فيه كل دول العالم المتقدمة لإقرار منح وامتيازات استثنائية لفائدة متقاعديها اعترافا لهم بجليل الخدمات التي قدموها للوطن على مدى سنوات طويلة من البذل والعطاء والتضحية تفاجئ فيها الحكومة التونسية متقاعديها بخصم مبلغ هام من أجورهم بدعوى المساهمة في "ترقيع" ميزانية الدولة المفلسة.


منذ البداية ومن المنطلق كانت الفكرة خاطئة وتنم عن عدم إدراك بتسيير دواليب الدولة وإلا ما علاقة المتقاعدين بإفلاس الدولة ومنها الصناديق الاجتماعية فهل المتقاعدون من نادوا بتسديد التعويضات أو بالارتقاءات المهنية الهلامية المخالفة للقانون أو في تخفيض ساعات المدرسين أو في إحداث شركات البيئة والبستنة المشبوهة التي يتقاضى الآلاف من المنتسبين إليها أجورا تفوق الخيال دون القيام بعمل فعلي وهل خرب المتقاعدون الشركات والمؤسسات الوطنية بالسرقات والفساد والصفقات الوهمية حتى تحملهم الحكومة نتائج عجزها وفشلها في إخراج تونس من بوتقة الضبابية والمديونية التي أغرقت البلاد وجوعت العباد؟؟ !!.

والأهم مما سبق ذكره هو أن جراية المتقاعدين حق مكتسب لهم ولا يخضع للمقايضة أو التصرف فيه كما اتفق ولا يحق لأحد بما في ذلك رئيس الجمهورية والبرلمان أن يقرر الخصم منها دون استشارتهم لأنها أمانة وليست بمزية أو منة من أحد فقد استودعها المتقاعدون لدى الحكومة على مر سنوات عديدة أيام كانوا مباشرين لعملهم وما عليها إلا المحافظة عليها وتسديدها في وقتها طبقا للقوانين المعمول بها وما حدث من اقتطاع للأجور أخيرا هو بمثابة الخيانة الموصوفة التي تستوجب أقصى العقوبات الجزائية.
وحتى لا أطيل وتوصيف ما حدث بالجريمة الشنعاء لا يختلف فيه اثنان فليعلم الحاكمون بأمرنا الآن ومن سيخلفونهم بعد أسابيع قليلة بأن المتقاعدين هم بناة هذا الوطن وليسوا بعالة على أحد وأنهم قوة جبارة ستأتي على الأخضر واليابس إن فكر أحد في "بهذلتهم" و"تمرميدهم" ففيهم الكثير من الإطارات العليا من أعز وأكفأ ما أنجبت تونس الذين ساهموا في بنائها وتقدمها قبل "المهزلة" الحالية والعديد من المثقفين الأحرار الذين يدركون جيدا ما لهم وما عليهم وسيصمدون في الدفاع عن حقوق زملائهم ولن يرضوا أبدا أن يكونوا يوما حطبا لمحرقة فشل السياسيين في تسيير شؤون البلاد وما على الحكومة القادمة إلا تدارك ما فعلته بهم الحكومة الحالية والتكفير عن ذنب اقترفه سابقوهم وليكن إرجاع الحق لأصحابه أولى أولوياتها قبل فوات الأوان.

ختاما وحتى تكتمل الصورة ويتضح المشهد أكثر فالمؤكد أن البرلمان شريك في "الجريمة" ولكن أين اتحاد الشغل من كل هذا الفضيحة الوطنية ...؟؟.
ذلك هو أخطر سؤال يطرح في زمن ما كنا نعتقد أبدا أن يجوع فيه المتقاعدون ويصبحون ضحايا لإخلاصهم ووفائهم للوطن وهم يحترقون في صمت من شدة الظلم والقهر بقلوب منقبضة وعيون دامعة...لك الله يا تونس ولنا عزاء الشهداء !!..


*كاتب تونسي.

  
  
     
  
festival-86be582cf34c0a794eac23100bf2c5e0-2019-11-26 16:32:33






1 de 1 commentaires pour l'article 193354

Kamelnet  ()  |Mardi 26 Novembre 2019 à 16h 53m |           
المتقاعدون جزء من الذين ....كيف ما قلت مرمدو العباد و كسرو منضومة الصناديق الاجتماعية وخدمو 1/4 الوقت وصرفو الضو والكليماتزور والسانس متاع الكراهب و الترقيات الخيالية المنح والسوايع الزايدة الي ما خدموهاش ودبروها علي بكري ...المزمر عامل دار وكرهبة وصغارو يخدمو بالوراثة في ادارتو..و...وو...استر خير وعاون شويةخير من الي جاك يرجع للنصف😎



En continu

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 | 29 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:07 14:46 12:13 07:08 05:37
18°
 18° % 59 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1322°-1222°-1421°-1221°-13
  • Avoirs en devises
    18928,0

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15412 DT        1$ =2,85254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   164,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574785859|193354 944|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires