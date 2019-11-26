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مصرع 13 جنديا فرنسيا بتحطم مروحيتين عسكريتين في مالي

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
الأناضول - باريس - أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، مصرع 13 جنديا في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي.

وقالت الرئاسة في بيان، إنّ الجنود "كانوا يشاركون في عملية عسكرية ضد متطرفين في مالي"، حسبما نقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية.


من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "شجاعة" الجنود، وقال إنهم لقوا مصرعهم من أجل فرنسا"، وفق البيان ذاته.

ووقع الحادث مساء الإثنين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي يناير/كانون الثاني 2013، مع تزايد المخاوف من سيطرة متمردين ومتطرفين على العاصمة باماكو بعد وقوع انقلاب عسكري.

ومنذ العام 2002، تشهد المناطق الشمالية والوسطى من مالي، صراعات انفصالية، وهجمات إرهابية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193335

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 11h 14m |           
" ماتو في مالي من أجل فرنسا "

بجاه ربي كيفاش تجي هاذي ؟؟؟؟؟



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