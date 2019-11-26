مسلحون من حزب الله وحركة أمل يعتدون على معتصمين في بيروت وصور

Mardi 26 Novembre 2019



الأناضول

- بيروت - اعتدى مسلحون من حزب الله وحركة أمل، مساء الإثنين، على معتصمين في العاصمة بيروت ومدينة صور جنوبي لبنان.وأظهرت لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، عناصر من حزب الله وحليفته حركة أمل، وهم يقتحمون ساحة العلم عند مدخل صور، ويعتدون على المحتجين.وأقدم هؤلاء أيضا على إحراق خيم المعتصمين وسط انتشار لعناصر من الجيش وقوى الأمن، الذين عجزوا عن حماية المتظاهرين العزل في المدينة التي يدعي "حزب الله" السيطرة عليها.وفي بيروت، شهدت منطقة الكولا المتاخمة لمنطقة "طريق الجديدة"، ذات الأغلبية السنية، هجمات من قبل عناصر حزب الله وأمل أيضا، وسط أنباء عن إصابة اثنين من المتظاهرين وسماع دوي إطلاق رصاص.فيما أفادت لاحقا وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بعودة الهدوء إلى منطقة الكولا.وقالت إن "مواكب من الدراجات النارية كانت انطلقت من طريق الجديدة والضاحية الجنوبية في بيروت، وحصل توتر بين الشبان من المنطقتين وحصل إطلاق نار في الهواء، فتدخلت القوى الأمنية وأعادت الأمور إلى طبيعتها".