أمير قطر يستقبل أردوغان في الديوان الأميري

Lundi 25 Novembre 2019



الأناضول

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الدوحة.وجرى الاستقبال في الديوان الأميري بالدوحة، قبيل تقديم وفدي البلدين.وعقب الاستقبال، عقد الرئيس أردوغان مع نظيره آل ثاني اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.ووصل الرئيس التركي إلى الدوحة، ظهر اليوم، وكان في استقباله بالمطار مساعد رئيس الوزراء القطري وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر، ومسؤولين آخرين في السفارة.ويرافق أردوغان وزراء: الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.وعقب توقيع عدد من الاتفاقيات، سيشارك أردوغان في مأدبة طعام يقيمها الشيخ تميم على شرف ضيفه.