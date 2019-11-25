منتخبا السعودية والإمارات في قطر للمشاركة في ''خليجي'' 24

Lundi 25 Novembre 2019
الأناضول - أعلنت قطر، الاثنين، وصول منتخبي السعودية والإمارات لمطار حمد الدولي، للمشاركة في منافسات بطولة كأس خليجي 24، والتي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها غد الثلاثاء، وحتى 8 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ووفق وكالة الأنباء القطرية، اليوم، وصلت بعثتا منتخب السعودية والإمارات لكرة القدم، بشكل منفصل إلى مطار حمد الدولي، وسط استقبال رياضي رسمي.
ونشر منتخبا السعودية والإماراتي لكرة القدم، عبر حسابهما الموثق بتويتر، صورا لتحرك اللاعبين نحو قطر، دون أن يذكر إعلامهما أو توضح الصور ما إن كانت رحلة المنتخب قد توجهت بطيران مباشر إلى الدوحة، أم عن طريق دولة مجاورة في ظل المقاطعة التي فرضت قيودا على الطيران المباشر.
ولو تأكد أن الرحلتان كانتا عبر طيران مباشر، سيكون هبوط الطيران السعودي أو الإماراتي بمطار قطري، الأول منذ الأزمة الخليجية.
وينتظر أن يصل منتخب البحرين، الذي أعلن مشاركته في البطولة أيضا.
ولا تزال الأزمة الخليجية مستمرة منذ أن قطعت تلك السعودية والبحرين والإمارات مصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بينها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وجاءت مشاركة الثلاثي الخليجي، كتطور مفاجئ، رغم قرار سابق لهم بمقاطعة البطولة.
والاثنين الماضي، قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الثلاثة في (خلیجي 24) "مؤشرا على تقدم نحو حل الأزمة بین الأشقاء".
ووفق وكالة الأنباء القطرية، اليوم، وصلت بعثتا منتخب السعودية والإمارات لكرة القدم، بشكل منفصل إلى مطار حمد الدولي، وسط استقبال رياضي رسمي.
ونشر منتخبا السعودية والإماراتي لكرة القدم، عبر حسابهما الموثق بتويتر، صورا لتحرك اللاعبين نحو قطر، دون أن يذكر إعلامهما أو توضح الصور ما إن كانت رحلة المنتخب قد توجهت بطيران مباشر إلى الدوحة، أم عن طريق دولة مجاورة في ظل المقاطعة التي فرضت قيودا على الطيران المباشر.
ولو تأكد أن الرحلتان كانتا عبر طيران مباشر، سيكون هبوط الطيران السعودي أو الإماراتي بمطار قطري، الأول منذ الأزمة الخليجية.
وينتظر أن يصل منتخب البحرين، الذي أعلن مشاركته في البطولة أيضا.
ولا تزال الأزمة الخليجية مستمرة منذ أن قطعت تلك السعودية والبحرين والإمارات مصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بينها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وجاءت مشاركة الثلاثي الخليجي، كتطور مفاجئ، رغم قرار سابق لهم بمقاطعة البطولة.
والاثنين الماضي، قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الثلاثة في (خلیجي 24) "مؤشرا على تقدم نحو حل الأزمة بین الأشقاء".
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