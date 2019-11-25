ملك البحرين والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا

Lundi 25 Novembre 2019



الأناضول

- المنامة - بحث ملك البحرين حمد بن عيسى، الأحد، الأزمة الليبية، مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن "عاهل البلاد استقبل السراج الذي يقوم بزيارة خاصة (غير محددة المدة) للبحرين بقصر الصافرية (غرب)".وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا "المستجدات في المنطقة".بدورها، أوضحت حكومة الوفاق عبر "فيسبوك"، أن "محادثات السراج وعاهل البحرين، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وذكرت أن العاهل البحريني أعرب عن "تقديره ودعم بلاده لما يبذله السراج من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".من جانبه، قال السراج إن "زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور".وأطلع السراج ملك البحرين على "مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس".وتطرقت المحادثات لـ"جهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه"، وفق البيان.وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.