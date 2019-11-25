ملك البحرين والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا

Lundi 25 Novembre 2019
الأناضول - المنامة - بحث ملك البحرين حمد بن عيسى، الأحد، الأزمة الليبية، مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن "عاهل البلاد استقبل السراج الذي يقوم بزيارة خاصة (غير محددة المدة) للبحرين بقصر الصافرية (غرب)".
وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا "المستجدات في المنطقة".
بدورها، أوضحت حكومة الوفاق عبر "فيسبوك"، أن "محادثات السراج وعاهل البحرين، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وذكرت أن العاهل البحريني أعرب عن "تقديره ودعم بلاده لما يبذله السراج من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".
من جانبه، قال السراج إن "زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور".
وأطلع السراج ملك البحرين على "مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس".
وتطرقت المحادثات لـ"جهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه"، وفق البيان.
وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن "عاهل البلاد استقبل السراج الذي يقوم بزيارة خاصة (غير محددة المدة) للبحرين بقصر الصافرية (غرب)".
وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا "المستجدات في المنطقة".
بدورها، أوضحت حكومة الوفاق عبر "فيسبوك"، أن "محادثات السراج وعاهل البحرين، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وذكرت أن العاهل البحريني أعرب عن "تقديره ودعم بلاده لما يبذله السراج من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".
من جانبه، قال السراج إن "زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور".
وأطلع السراج ملك البحرين على "مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس".
وتطرقت المحادثات لـ"جهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه"، وفق البيان.
وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
En continu
- Hier 21:50 الجملي..بالون اختبار.. من التّالي؟
- Hier 20:54 الإعلام التونسي المُنْتَهِي الصلوحية
- Hier 13:10 يوسف الشاهد يتابع موسم الزيتون بتوكابر بباجة
- Hier 09:58 احتجاجات كولومبيا تدخل يومها الثالث
- Hier 07:47 سفيرنا المرتقب بواشنطن..
- Hier 07:10 الإجرام الإعلامي...
- Hier 20:59 أولاد النهضاويين و الواقع المرّ
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:07
|05:36
|
14°
|19°
|% 81
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-14
|19°-13
|22°-12
|22°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 569) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 646) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 478) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 757) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 617) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 416) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 392) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 326) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 375) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 014) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 824) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 001) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 844) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 081) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 896) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 615) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 179) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 983) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 517) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 495) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
Par:volcano (Tunisia )
Sur: فرار أحد الأمنيين من المحكمة الابتدائية بالمهدية': الداخلية توضح