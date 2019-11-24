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قاض مصري يعاقب 109 بالحبس عاما بتهمة ''إهانة المحكمة''

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
الأناضول - القاهرة - عاقب قاض مصري 109 أشخاص بالحبس سنة بتهمة "إهانة هيئة المحكمة" خلال نظر جلسة محاكمتهم، الأحد، بتهمة "تشكيل مجموعات مسلحة".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بالحبس سنة ضد 109 متهمين وذلك لإهانتهم المحكمة"، دون توضيح طبيعة هذه الإهانة.


وصدر القرار خلال نظر جلسة محاكمة 215 منهم 127 حضوريًا والباقي غيابيا، في اتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" في القضية المعروفة بـ"كتائب حلوان (مدينة جنوبي القاهرة)".

بدوره قال المحامي علاء علم الدين، عبر صفحته بـ"فيسبوك" إن "أمام المحكوم عليهم الطعن بالنقض في هذا الحكم خلال ستين يوما تبدأ من اليوم".

وقررت المحكمة ذاتها تأجيل القضية، إلى 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ لاستكمال سماع الشهود.

وأحالت النيابة العامة، القضية لمحكمة الجنايات في فبراير/شباط 2015، بتهم بينها "تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية، وقتل عناصر شرطية، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محاميي المتهمين بشأن تلك الاتهامات الموجهة إليهم.

  
  
     
  
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