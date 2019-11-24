تحطم طائرة تقل 19 شخصًا شرقي الكونغو الديمقراطية

Dimanche 24 Novembre 2019



الأناضول

- أفادت وسائل إعلام إفريقية بتحطم طائرة تقل على متنها 19 شخصًا فوق منطقة سكنية بمدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.وذكرت صحيفة "ذا سيتيزن" في تنزانيا المجاورة للكونغو نقلًا عن شهود عيان وشركة طيران أن الطائرة من طراز درونير-229 ، وكانت متجهة إلى مدينة بيني(تقع على بعد 350 كم شمالي مدينة غوما) عندما سقطت.وقال هريتير سيد ممادو، وهو موظف في شركة طيران "بيزي بي" المالكة للطائرة، إن "17 راكبًا واثنين من طاقم الطائرة كانوا على متنها عندما سقطت"في منطقة سكنية قرب مطار مدينة غوما عاصمة ولاية كيفو الشمالية .بدوره، أكد حاكم ولاية كيفو، نزانزو كاسيفيتا كارلي، سقوط قتلى جراء الحادث، لكنه لم يذكر عددًا محددًا، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".