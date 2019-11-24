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احتجاجات كولومبيا تدخل يومها الثالث

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
الأناضول - يستمر الإضراب العام فى كولومبيا في اليوم الثالث من الاحتجاجات. حيث نظمت تظاهرة في حديقة هيبي بالعاصمة بوغوتا وقام المتظاهرين بإضاءة الشموع والمشاعل. المظاهرات، والمسيرات، والإضرابات تأتي احتجاجا على السياسات الاقتصادية الليبرالية والعنف المسلح، حيث شارك فيها آلاف الأشخاص.




  
  
     
  
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