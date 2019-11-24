المركزي السعودي يؤكد وفرة السيولة في القطاع المصرفي المحلي بالتزامن مع عمليات الإقراض من جانب الأفراد والمؤسسات لشراء أسهم أرامكو

Dimanche 24 Novembre 2019



الأناضول

قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، الأحد، إن القطاع المصرفي المحلي لديه سيولة كافية، ولا يوجه أي تذبذب في وفرة النقد المحلي أو الأجنبي.جاءت تصريحات الخليفي خلال مؤتمر صحفي بالرياض، بالتزامن مع استمرار اكتتاب الأفراد والشركات لشراء أسهم عملاق الطاقة العالمي (أرامكو).وبدأ اكتتاب المؤسسات على سهم أرامكو، اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، حتى 4 ديسمبر/ كانون أول المقبل، بينما اكتتاب الأفراد الذي بدأ بنفس التاريخ، سينتهي في 28 نوفمبر الجاري.والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بما يقارب 7 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر المنتجين بنحو 11.3 مليون برميل يوميا.والأسبوع الماضي، بدأت الشركة بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية؛ بقيمة نطاق سعري للطرح يتراوح بين 30 - 32 ريال (8 - 8.5 دولارات) للسهم الواحد.وحسب مسح للأناضول، يعني النطاق السعري أن تقييم الشركة يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار أمريكي.