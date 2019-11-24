الإجرام الإعلامي...‎

Dimanche 24 Novembre 2019
خالد الهرماسي
بعض وسائل الإعلام و الإعلاميين أصبحوا اليوم خطر على الأمن القومي أكثر من أسلحة الدمار الشامل
بعد تبييض السياسيين من أزلام التجمع و بعد تبييض الفاسدين و المافيات و بعد الترويج لكل أشكال الإنحطاط الأخلاقي عن طريق حصص و برامج تلفزيون الواقع المغشوش جاء الآن الدور على تبييض جرائم القتل و مساعدة أشباه النجوم من فتيات الليالي الحمراء و بائعات الهوى صنف خمسة نجوم على الإفلات من المحاسبة...
ما حدث يوم السبت في إذاعة موزايك التي تقدم نفسها على أنها الإذاعة الأولى في تونس يعتبر جريمة إعلامية مع سبق الإضمار و الترصد لا يجب أن تمر مرور الكرام...
الإعلامي هادي زعيم أحد بارونات إعلام البويز الهابط بكل عفوية و براءة!!! يستضيف إحدى فتيات الليل المثيرة للجدل والتي كانت حاضرة على واقعة الماديسون اللذي قتل فيها آدم بوليفة فجر الأحد الماضي...
رغم محاولات هادي زعيم إعطاء الإنطباع أن بنت الدباغ ضحية حملة مؤجورة و أن ليس لها علاقة بجريمة الماديسون إلا أن الإرتباك كان واضحا عليها و على الزعيم حتى أن الحوار تحول إلى كلام بذيء من طرف مريم الدباغ...
اقرأ أيضا: منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم أدم بوليفة ويبرىء مريم الدباغ من جريمة الماديسون
مما زاد الطين بلة هو السيناريو الرديء الذي حيك بغباء بين الهادي زعيم و بنت الدباغ حيث وصل أحد المنتحلين صفة قريب الضحية آدم لينقذ الدباغ و يورط نفسه و إذاعة موزايك ...
علم والد المرحوم آدم بالأمر ليتحول إلى مقر الإذاعة و يكذب المنتحل صفة و يصفر وجه الهادي زعيم لأن الملعوب إنكشف على المباشر...
عملية تبييض مريم الدباغ أو غيرها هي أخطر من عملية القتل الشنيعة التي راح ضحيتها الشاب آدم رحمه الله...
ما حدث على هذه الإذاعة هو أخطر من جريمة القتل...
بعض وسائل الإعلام و الإعلاميين أصبحوا اليوم خطر على الأمن القومي أكثر من أسلحة الدمار الشامل
بعد تبييض السياسيين من أزلام التجمع و بعد تبييض الفاسدين و المافيات و بعد الترويج لكل أشكال الإنحطاط الأخلاقي عن طريق حصص و برامج تلفزيون الواقع المغشوش جاء الآن الدور على تبييض جرائم القتل و مساعدة أشباه النجوم من فتيات الليالي الحمراء و بائعات الهوى صنف خمسة نجوم على الإفلات من المحاسبة...
ما حدث يوم السبت في إذاعة موزايك التي تقدم نفسها على أنها الإذاعة الأولى في تونس يعتبر جريمة إعلامية مع سبق الإضمار و الترصد لا يجب أن تمر مرور الكرام...
الإعلامي هادي زعيم أحد بارونات إعلام البويز الهابط بكل عفوية و براءة!!! يستضيف إحدى فتيات الليل المثيرة للجدل والتي كانت حاضرة على واقعة الماديسون اللذي قتل فيها آدم بوليفة فجر الأحد الماضي...
رغم محاولات هادي زعيم إعطاء الإنطباع أن بنت الدباغ ضحية حملة مؤجورة و أن ليس لها علاقة بجريمة الماديسون إلا أن الإرتباك كان واضحا عليها و على الزعيم حتى أن الحوار تحول إلى كلام بذيء من طرف مريم الدباغ...
اقرأ أيضا: منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم أدم بوليفة ويبرىء مريم الدباغ من جريمة الماديسون
مما زاد الطين بلة هو السيناريو الرديء الذي حيك بغباء بين الهادي زعيم و بنت الدباغ حيث وصل أحد المنتحلين صفة قريب الضحية آدم لينقذ الدباغ و يورط نفسه و إذاعة موزايك ...
علم والد المرحوم آدم بالأمر ليتحول إلى مقر الإذاعة و يكذب المنتحل صفة و يصفر وجه الهادي زعيم لأن الملعوب إنكشف على المباشر...
عملية تبييض مريم الدباغ أو غيرها هي أخطر من عملية القتل الشنيعة التي راح ضحيتها الشاب آدم رحمه الله...
ما حدث على هذه الإذاعة هو أخطر من جريمة القتل...
En continu
- 07:47 سفيرنا المرتقب بواشنطن..
- 07:10 الإجرام الإعلامي...
- Hier 20:59 أولاد النهضاويين و الواقع المرّ
- Hier 13:03 الاستماع لأمينة سطا كشاهدة في قضية الوردانين
- Hier 12:07 إجراءات لفائدة قطاع زيت الزيتون
- Hier 00:48 رجل الوالية يقيل المرأة الوالية
- Hier 20:27 سمير السليمي مدربا جديدا لمستقبل المرسى
- Hier 19:41 الهايكا .. المراقب الأعور
- Hier 19:17 L’iPhone 11 disponible chez Orange Tunisie
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:06
|05:35
|
14°
|17°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|17°-13
|17°-15
|20°-13
|22°-12
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
(115 432) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 603) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 456) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 354) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 745) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 925) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 346) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 338) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 63 194) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 123) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 360) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 429) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 782) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 971) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 822) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 050) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 750) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 181) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 165) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 943) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:MedTunisie ( )
Sur: الطبوبي: قطاع الطاقة والمناجم هو شريان الاقتصاد الوطني ولا بد من افراده بوزارة