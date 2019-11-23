أولاد النهضاويين و الواقع المرّ

Samedi 23 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير
أولاد النهضاويين معاناة و انفصام ، معاناة قديمة متجددة في منعهم من التوظيف و العمل و انفصام بين حبّهم للحركة و ما احب آباؤهم و بين اختيار مستقبلهم ، فهم لا الغريب و العدوّ الإيديولوجي انصفهم و لا ( إخوتهم ) الذين حازوا مناصب و مفاصل القرار اليوم أعطوهم ( حقّهم ) في التشغيل برغم شهائدهم و كفاءاتهم ،،، النقابات و من شابهها تقحم منظوريها في شتى المؤسسات و المشاغل و الشركات و اولاد النهضاويين تحت الحيوط ، إزدراهم الغير و حرمهم القريب بدعوى ( نزاهته ) و خوفا على سُمعته أو ربما خوفا على منصبه !!!
اضف إلى هذا ، المجتمع يتّهم هؤلاء الابناء بانهم محظوظون و باكتاف عريضة و هم في واقع الحال اتعس من التعاسة بينما غيرهم في نعيم التسميات و الترقيات بمرجعية هذا متاعنا ...( الماكلة ع الترد و العياط ع الزرزور ) ...
هل سينصلح الحال ، هل سيُنصف القادم هؤلاء الأبناء ، هل سينزع المسؤولون النهضاويون في مراكز القرار هذه الخوف الغير مبرر و النظافة الزائدة جداااا !؟؟؟
أولاد النهضاويين معاناة و انفصام ، معاناة قديمة متجددة في منعهم من التوظيف و العمل و انفصام بين حبّهم للحركة و ما احب آباؤهم و بين اختيار مستقبلهم ، فهم لا الغريب و العدوّ الإيديولوجي انصفهم و لا ( إخوتهم ) الذين حازوا مناصب و مفاصل القرار اليوم أعطوهم ( حقّهم ) في التشغيل برغم شهائدهم و كفاءاتهم ،،، النقابات و من شابهها تقحم منظوريها في شتى المؤسسات و المشاغل و الشركات و اولاد النهضاويين تحت الحيوط ، إزدراهم الغير و حرمهم القريب بدعوى ( نزاهته ) و خوفا على سُمعته أو ربما خوفا على منصبه !!!
اضف إلى هذا ، المجتمع يتّهم هؤلاء الابناء بانهم محظوظون و باكتاف عريضة و هم في واقع الحال اتعس من التعاسة بينما غيرهم في نعيم التسميات و الترقيات بمرجعية هذا متاعنا ...( الماكلة ع الترد و العياط ع الزرزور ) ...
هل سينصلح الحال ، هل سيُنصف القادم هؤلاء الأبناء ، هل سينزع المسؤولون النهضاويون في مراكز القرار هذه الخوف الغير مبرر و النظافة الزائدة جداااا !؟؟؟
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Par:kerker (France )
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