أولاد النهضاويين و الواقع المرّ

Samedi 23 Novembre 2019



أولاد النهضاويين معاناة و انفصام ، معاناة قديمة متجددة في منعهم من التوظيف و العمل و انفصام بين حبّهم للحركة و ما احب آباؤهم و بين اختيار مستقبلهم ، فهم لا الغريب و العدوّ الإيديولوجي انصفهم و لا ( إخوتهم ) الذين حازوا مناصب و مفاصل القرار اليوم أعطوهم ( حقّهم ) في التشغيل برغم شهائدهم و كفاءاتهم ،،، النقابات و من شابهها تقحم منظوريها في شتى المؤسسات و المشاغل و الشركات و اولاد النهضاويين تحت الحيوط ، إزدراهم الغير و حرمهم القريب بدعوى ( نزاهته ) و خوفا على سُمعته أو ربما خوفا على منصبه !!!اضف إلى هذا ، المجتمع يتّهم هؤلاء الابناء بانهم محظوظون و باكتاف عريضة و هم في واقع الحال اتعس من التعاسة بينما غيرهم في نعيم التسميات و الترقيات بمرجعية هذا متاعنا ...( الماكلة ع الترد و العياط ع الزرزور ) ...هل سينصلح الحال ، هل سيُنصف القادم هؤلاء الأبناء ، هل سينزع المسؤولون النهضاويون في مراكز القرار هذه الخوف الغير مبرر و النظافة الزائدة جداااا !؟؟؟