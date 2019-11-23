نجوم الدكتوراه الفخرية من فاتن حمامة ويسرا الى حسين العباسي

Samedi 23 Novembre 2019



تعتبر الدكتوراه الفخرية التي منحتها جامعة الخرطوم للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي واحدة من أغلى الشهادات في العالم، حيث دفع القذافي مقابل تلك الدكتوراه، مبالغ طائلة حين تكفل ببناء منشآت جامعية في السودان، بينما يبقى الملك سلمان بن عبد العزيز الاكثر اغداقا على هذا النوع من الشهادات، صفقة مع روسيا.. تمويل للإنقلاب الدموي في مصر.. امتيازات لتونس مقابل شهادة القيروان، وغيرها من المحاولات الناجحة والأخرى الفاشلة. الرئيس المصري بدوره دفع الكثير مقابل حصوله على 5 دكتوراه فخرية، في المحصلة نجد الزعماء العرب في مقدمة حرفاء الجامعات التجارية، التي تمنح الدكتوراه مقابل امتيازات مادية او ثقافية او سياسية او خيانية.أطوار غريبة رافقت حصول العرب على مثل هذه الشهادات ، فتونس الرسمية تمكنت في الدقيقة 90 من انقاذ الموقف بعد أن رفضت جامعة الزيتونة إسناد دكتوراه للملك سلمان، حينها كانت القيروان جاهزة كبديل، تلك هي الدكتوراه البديل! أما دكتوراه العار فقد عادت الى الكاتب المسرحي المصري علي سالم الذي تلقى شهادته مباشرة من "تل ابيب"، من جامعة بن جوريون تقديراً لجهوده في دفع عملية السلام ، وقد جاء في مراسم إسناد الدكتوراه الفخرية، "أن علي سالم يعيش وسط غابة من المعارضين لإسرائيل إلا أن هذا لم يمنعه من ممارسة حقه في حب "إسرائيل" والتعاون معها"آخر غرائب الدكتوراه الفخرية تلك التي منحتها جامعة باريس دوفين الفرنسية، للتونسي حسين العباسي، "وبقية الرباعي"، ولا ندري أهي نتيجة لــ30 ألف إضراب التي نفذها وخرب بها اقتصاد بلاده، أم لمجهوداته الجبارة في تعطيل عجلة الربيع العربي، أم هو الجزاء على نجاحه في عرقلة الترويكا وإسهاماته الكبيرة في هرسلة النهضة وإعادة مشعل الحكم للتجمع وفلول الاستئصال التي اجتمعت تحت خيمة حزب النداء!تحصل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على الدكتوراه الفخرية 5 مارت وحازها لمرتين الفنان حسين الجسمي صاحب بشرة خير، إلى جانب شخصيات اخرى مثل سوزان مبارك، عبد الفتاح السيسي، دونالد ترامب، معمر القذافي، سلمان بن عبد العزيز، محمد منير، جعفر النميري، حتى فاتن حمامة ادركتها عناية الدكتوراه الفخرية بل حتى يسرى بل حتى بن علي، بل حتى الحسين العباسي نطرها من الفرنسيس.. الكل يتحصل على الشهادة السحرية وحده عبد السلام جراد ورغم كل ما اقترفه مازال يترقب الفخرية.