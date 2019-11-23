أول ''جاسوس'' صيني يطلب اللجوء السياسي في أستراليا

Samedi 23 Novembre 2019
الأناضول - ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، السبت، أن "جاسوسا" صينا انشق، طلب حق اللجوء السياسي للسلطات في سيدني.
وأفادت الهيئة بأن "وانغ لي تشيانغ" الذي يقول إنه عمل لدى الاستخبارات الصينية لمدة خمسة أعوام قدّم للسلطات الأسترالية مجموعة كبيرة من الوثائق تكشف عن كيفية تنفيذ الصين لأنشطتها الاستخباراتية في الخارج.
وأوضحت أن وانغ كشف عن هويات ضباط استخبارات صينيين في هونغ كونغ، وتحدث عن "كيفية قيامهم بتمويل وتنفيذ عمليات تدخل سياسي في كل من هونغ كونغ وتايوان وأستراليا".
وأشارت أن وانغ قدم الوثائق لوكالة الأمن القومي الأسترالية ASIO المعنية بمكافحة أنشطة التجسس والتدخل الخارجي.
وأوضحت أن وانغ هو "أول عميل صيني يكشف نفسه لأستراليا".
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ذي إيدج" المحلية أن وانغ دخل سيدني بتأشيرة سياحية، وأبدى رغبته في التعاون مع الاستخبارات المحلية للحصول على "حماية عاجلة من الحكومة الأسترالية".
وأوضحت أنه خلال لقائه بمسؤولين في جهاز الاستخبارات الأسترالية، كشف وانغ عن "كيفية تحُّكم الصين في الشركات العامة والخاصة لتمويل مشروعاتها الاستخبارية، وتتبع المعارضين، ووسائل الإعلام".
ولم تعلق السلطات الصينية حتى الساعة 08:30 ت.غ.
وأفادت الهيئة بأن "وانغ لي تشيانغ" الذي يقول إنه عمل لدى الاستخبارات الصينية لمدة خمسة أعوام قدّم للسلطات الأسترالية مجموعة كبيرة من الوثائق تكشف عن كيفية تنفيذ الصين لأنشطتها الاستخباراتية في الخارج.
وأوضحت أن وانغ كشف عن هويات ضباط استخبارات صينيين في هونغ كونغ، وتحدث عن "كيفية قيامهم بتمويل وتنفيذ عمليات تدخل سياسي في كل من هونغ كونغ وتايوان وأستراليا".
وأشارت أن وانغ قدم الوثائق لوكالة الأمن القومي الأسترالية ASIO المعنية بمكافحة أنشطة التجسس والتدخل الخارجي.
وأوضحت أن وانغ هو "أول عميل صيني يكشف نفسه لأستراليا".
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ذي إيدج" المحلية أن وانغ دخل سيدني بتأشيرة سياحية، وأبدى رغبته في التعاون مع الاستخبارات المحلية للحصول على "حماية عاجلة من الحكومة الأسترالية".
وأوضحت أنه خلال لقائه بمسؤولين في جهاز الاستخبارات الأسترالية، كشف وانغ عن "كيفية تحُّكم الصين في الشركات العامة والخاصة لتمويل مشروعاتها الاستخبارية، وتتبع المعارضين، ووسائل الإعلام".
ولم تعلق السلطات الصينية حتى الساعة 08:30 ت.غ.
En continu
- Hier 20:27 سمير السليمي مدربا جديدا لمستقبل المرسى
- Hier 19:41 الهايكا .. المراقب الأعور
- Hier 19:17 L’iPhone 11 disponible chez Orange Tunisie
- Hier 19:07 تدخل جراحي على احد اصابع يد وهبي الخزري
- Hier 17:03 ''الكواترو''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:08
|14:47
|12:13
|07:05
|05:34
|
19°
|18°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|18°-12
|17°-12
|17°-14
|20°-14
|23°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 316) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 571) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 419) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 301) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 730) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 066) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 302) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 297) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 634) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 695) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 094) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 344) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 014) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 692) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 941) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 811) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 017) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 593) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 082) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 146) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:lechef (Tunisia )
Sur: عز الدين سعيدان: كل مواطن تونسي مرهون في 10 ملاين لدى الاجانب