''كاف'' يعلن تغيير موعد أمم إفريقيا 2021

Jeudi 21 Novembre 2019
الأناضول - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، تغيير موعد النسخة القادمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام عام 2021 بسبب الظروف المناخية.
وكان من المفترض أن تقام البطولة في الكاميرون في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 9 يوليو/ تموز 2021.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، "نظرًا للظروف المناخية سيتم تحديد تاريخ انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في وقت لاحق بين الاتحاد الإفريقي والكاميرون".
وأضاف البيان، "بداية من الآن فصاعدًا جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، ستقرر الإدارة مواعيد المباريات وأوقاتها ومكانها بعد تحليل آراء الفرق المعنية".
وأقيمت البطولة لأول مرة في الصيف في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2019، في مصر بمشاركة 24 منتخبًا.
وكان من المفترض أن تقام البطولة في الكاميرون في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 9 يوليو/ تموز 2021.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، "نظرًا للظروف المناخية سيتم تحديد تاريخ انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في وقت لاحق بين الاتحاد الإفريقي والكاميرون".
وأضاف البيان، "بداية من الآن فصاعدًا جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، ستقرر الإدارة مواعيد المباريات وأوقاتها ومكانها بعد تحليل آراء الفرق المعنية".
وأقيمت البطولة لأول مرة في الصيف في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2019، في مصر بمشاركة 24 منتخبًا.
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