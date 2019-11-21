ايطاليا تعلن عن تحطم إحدى طائراتها المسيرة بليبيا

Jeudi 21 Novembre 2019



الأناضول

- أعلنت إيطاليا، الأربعاء، تحطم طائرة مسيرة من نوع بريديتور، تتبع لسلاحها الجوي على الأرضي الليبية.جاء ذلك في بيان للسفارة الإيطالية لدى طرابلس، منشور على صفحتها الرسمية على تويتر.وأضافت السفارة، أن الطائرة كانت تقوم بمهمة لدعم عملية "البحر الآمن"، وأن التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث، دون مزيد من التفاصيل.ولم يبين بيان السفارة مكان سقوط الطائرة، غير أن صفحات التواصل الاجتماعي مقربة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نشرت صورا عن بقايا الطائرة، والتي وقعت في منطقة سوق الأحد، بالقرب من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".وفي وقت سابق الأربعاء، قال محمد قنونو، المتحدث باسم عملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إن "معلومات أولية (وردت) عن سقوط طائرة تابعة لحفتر في محيط منطقة سوق الأحد، بترهونة.وأضاف بأن الطائرة سقطت خلال محاولتها استهداف العاصمة طرابلس.بالمقابل، قالت صفحات مؤيدة لقوات حفتر، بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرة تتبع لحكومة الوفاق.وفي حين تحدثت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر من قوات حفتر، إن حطام الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها يحمل شعار "القوات الجوية الإيطالية".