حسن همالي يتألق في ''أحلى صباح'' على موزاييك

Lundi 18 Novembre 2019



برنامج صباحي يجمع بين الاخبار و الترفيه و الثقافة . رحلة يومية مع حسن الهمالي من الاثنين الى الجمعة من السادسة الى التاسعة صباحا تجمع بين التحاليل الإخبارية و نبض الشارع و تحاول ان تصالح العائلة مع البرامج الإذاعية الصباحية و هم في الطريق الى العمل و المدرسة . اضافة الى الفقرة الثقافية و التاريخية الخفيفة التي لا تغيب عن كل حصة .الحياد و الموضوعية في الطرح جعل برنامج احلى صباح يشد انتباه المستمعين كل يوم .