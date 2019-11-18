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حسن همالي يتألق في ''أحلى صباح'' على موزاييك

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
برنامج صباحي يجمع بين الاخبار و الترفيه و الثقافة . رحلة يومية مع حسن الهمالي من الاثنين الى الجمعة من السادسة الى التاسعة صباحا تجمع بين التحاليل الإخبارية و نبض الشارع و تحاول ان تصالح العائلة مع البرامج الإذاعية الصباحية و هم في الطريق الى العمل و المدرسة . اضافة الى الفقرة الثقافية و التاريخية الخفيفة التي لا تغيب عن كل حصة .
الحياد و الموضوعية في الطرح جعل برنامج احلى صباح يشد انتباه المستمعين كل يوم .


  
  
     
  
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