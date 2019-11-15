الجيش الإسرائيلي يعترف بقتله 8 من عائلة فلسطينية بـ''الخطأ''

Vendredi 15 Novembre 2019
الأناضول - القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط - اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية من 8 أفراد بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق "الخطأ"، بحسب صحيفة عبرية.
ونقلت صحيفة"هآرتس"، الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي إنه" قدر أن المبنى في دير البلح كان خاليا ولم يدرك أنه كانت تسكنه عائلة".
وأضاف الجيش "أنه يحقق في الغارة التي وقعت قبل ساعات قليلة من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح الخميس.".
وتابع "نحن على دراية بالادعاء بأن أشخاصا غير مسلحين "أصيبوا" وسط قطاع غزة ونحن نحقق في ذلك".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن معاذ محمد السواركة، 7 أعوام ومهند رسمي السواركة ، 12 عاما، ووسيم محمد السواركة، 13 عاما، ويسرى محمد السواركة، 39 عاما، ومريم سالم السواركة، 45 عاما، ورسمي سالم السواركة، 45 عاما، إضافة الى طفلين، لم يكشف عن اسمهما، قتلوا في العدوان الإسرائيلي.
وفي أعقاب الهجوم قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن "رسمي أبو لحوس السواركة القيادي في الجهاد الإسلامي وقائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى في التنظيم ، قتل الليلة الماضية في الغارة على دير البلح".
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر عسكري إن الجيش لم يكن على علم بوجود فلسطينيين في المنزل.
ونقلت صحيفة"هآرتس"، الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي إنه" قدر أن المبنى في دير البلح كان خاليا ولم يدرك أنه كانت تسكنه عائلة".
وأضاف الجيش "أنه يحقق في الغارة التي وقعت قبل ساعات قليلة من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح الخميس.".
وتابع "نحن على دراية بالادعاء بأن أشخاصا غير مسلحين "أصيبوا" وسط قطاع غزة ونحن نحقق في ذلك".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن معاذ محمد السواركة، 7 أعوام ومهند رسمي السواركة ، 12 عاما، ووسيم محمد السواركة، 13 عاما، ويسرى محمد السواركة، 39 عاما، ومريم سالم السواركة، 45 عاما، ورسمي سالم السواركة، 45 عاما، إضافة الى طفلين، لم يكشف عن اسمهما، قتلوا في العدوان الإسرائيلي.
وفي أعقاب الهجوم قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن "رسمي أبو لحوس السواركة القيادي في الجهاد الإسلامي وقائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى في التنظيم ، قتل الليلة الماضية في الغارة على دير البلح".
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر عسكري إن الجيش لم يكن على علم بوجود فلسطينيين في المنزل.
En continu
- 10:56 قلب تونس.. قلبو على تونس
- Hier 21:42 إرحموا أبا القاسم الشابي..
- Hier 21:09 ''مها يا نار وجيعتي اللهّابة''
- Hier 18:12 رجاء السعداني في الأحد الرياضي
- Hier 18:08 رجال أعمال من تونس يستكشفون السوق الكونغولية
- Hier 13:50 أين وصلت المفاوضات حول رئيس الحكومة ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:12
|14:50
|12:11
|06:57
|05:27
|
20°
|25°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|25°-15
|22°-12
|17°-11
|19°-11
|18°-11
Follow @babnet_Tunisie
(107 705) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 711) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 894) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 278) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 317) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 467) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 558) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 397) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 825) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 819) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 101) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 081) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 992) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 766) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 299) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 586) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 329) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 102) قيس سعيّد : الوحي نزل على الرّسول
( 47 972) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 454) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:mongi (Tunisia )
Sur: زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه الأسماء لرئاسة الحكومة